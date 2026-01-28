意大利盃│科木3:1費倫天拿 艾華路莫拉達終於開齋 取得加盟後首球

周二意大利盃16強，科木作客費倫天拿在先失一球下，連入三球反勝3:1晉級。今季從AC米蘭借來的鋒將艾華路莫拉達(Alvaro Morata)，完場前為科木埋齋取得加盟以來首個入球，他矢言自己一直背負很大壓力，所以這球是他人生中最重要的入球。

後備出場5分鐘打破入球荒

科木今場被費倫天拿前鋒羅拔圖碧高尼率先攻破大門，幸好他們沒有自亂陣腳，由中場沙治羅拔圖、鋒將尼高柏斯和射手艾華路莫拉達各入一球，反勝3:1晉級，8強將會鬥拿玻里。莫拉達於86分鐘後備上陣，5分鐘後取得士哥，是他今季從紅黑軍團借到科木後首個士哥，舒緩外界對他的壓力。

莫拉達如釋重負：生涯最重要入球﹗

這名32歲西班牙中鋒在科木的發展未如人意，頭14輪意甲13次上陣夥粒無收，僅得1次助攻，之後因為大腿內收肌受傷缺陣個半月，今場才復出擔任替補，出場不久就打破入球荒，他坦言如釋重負：「我的職業生涯入過很多球，但這一球，因為它背後所承載的一切，可以說是我人生中最重要的入球。這士哥不僅對我而言重要，對整個團隊都同樣重要。我來到科木後，每一天都過得非常開心。」