Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│皇馬艾比路亞今晚鬥恩師摩連奴 賽前大讚狂人：近年輝煌由他奠定﹗

足球世界
更新時間：14:35 2026-01-28 HKT
發佈時間：14:35 2026-01-28 HKT

歐聯聯賽階段今晚上演最後一輪，18場比賽於香港時間周四凌晨4時同時間進行，當中力爭以前8位直接晉級的皇家馬德里，將會作客鬥葡超賓菲加。今場最大話題，是銀河艦隊新帥艾比路亞，首次與昔日曾在皇馬執教自己的恩師摩連奴在教練席相遇，前者賽前向狂人大派高帽，直言球隊近年於歐聯屢次奪冠創造輝煌，是靠摩連奴奠定基礎。

艾比路亞、摩連奴首次以教練身份對台

摩連奴於2010至13年執教皇家馬德里，當時效力球隊的艾比路亞不單得到前者器重，更是「撐摩派」重要成員，堅定支持狂人挑起與宿敵巴塞隆拿之間的仇恨。兩人在摩帥離開後再無合作，但艾比路亞仍多次於公開場合力撐恩師，如今兩人首次以教練身份打對台，他直言彼此如今仍有聯繫：「我們一直保持聯繫。但因為他的身份，我會盡量少打擾他，但他是那種就算很少聯絡，只要有需要，在凌晨3點打給他都會接聽的人。」他更指在自己身上，摩連奴有深遠影響，無論是足球和戰術層面，還是組織及溝通能力，都是從他那裡學到的。

艾比路亞在賽前記者會大讚摩連奴。法新社
艾比路亞在賽前記者會大讚摩連奴。法新社
艾比路亞指皇馬近年在歐聯取得的成功，由摩連奴奠定。法新社
艾比路亞指皇馬近年在歐聯取得的成功，由摩連奴奠定。法新社
艾比路亞指皇馬近年在歐聯取得的成功，由摩連奴奠定。法新社
艾比路亞指皇馬近年在歐聯取得的成功，由摩連奴奠定。法新社

艾比路亞長久以來一直「撐摩」

而艾比路亞更指皇馬在摩帥離開後的11年間，共取得6個歐聯冠軍，這全是狂人奠定的：「回顧12年前球隊贏得第10座歐聯冠軍，以及之後發生的一切，我堅信這些輝煌成就的基礎，是由摩連奴奠定的。當然我們不能忽視安察洛堤和施丹所做的一切，但一切都要靠摩連奴，這就是我的觀點。」兩人首次對立，艾比路亞指知道摩連奴會用盡方法想贏，但自己亦一樣，同樣有好勝心。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
政情
3小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
21小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
18小時前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
21小時前
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
影視圈
7小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
金價再破頂 大行睇6000美元 美匯急挫兼美軍演習刺激 歐洲最大資管「棄美換金」
金價再破頂 大行睇6000美元 美匯急挫兼美軍演習刺激 歐洲最大資管「棄美換金」
投資理財
5小時前
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
6小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
8小時前
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
22小時前