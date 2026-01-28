英超｜車路士勢清走高薪史達寧 冬窗放人轉自由身

史達寧於2024年5月後，再沒有為車路士上陣過，但他仍每周獲得盛傳的32.5萬鎊周薪。史達寧與車路士的合約尚餘18個月，但據《天空體育》報道，車路士與史達寧接近達成協議，後者將成為自由身離隊。

史達寧是車路士頂薪一族。路透社

史達寧於2022年由曼城加盟車路士。路透社

史達寧曾經外借阿仙奴。路透社

史達寧於2022年由曼城加盟車路士，轉會費為5000萬鎊，簽約5年。但他自2024年5月後再沒有為「藍戰士」上陣，期間他曾外借阿仙奴。但外借回收、甚至換上新帥後，史達寧的命運沒有改變，依舊未能獲得出場機會。但史達寧於車路士陣中，屬於頂薪球員之一，盛傳其周薪高達32.5萬鎊。

若約滿才離隊 車仔需花2500萬鎊支薪

史達寧與車路士的合約尚餘18個月，若果他留隊至2027年夏季約滿才離開，估計車路士將要花2500萬鎊支薪。但這名英格蘭翼鋒不希望再被外借，目前解決方法是把握冬窗最後幾天將他賣走，又或者雙方達成協議，讓史達寧能夠成為自由身離隊。