歐聯｜阿仙奴「美好會議」重整旗鼓 阿迪達籲球迷放鬆：一同享受爭標之旅

足球世界
更新時間：06:19 2026-01-28 HKT
發佈時間：06:19 2026-01-28 HKT

阿仙奴於上周末主場不敵曼聯，英超榜首領先優勢尚餘4分。經歷敗仗後，領隊阿迪達透露翌日抽時間開會「降溫」，並形容該會議「美好和振奮」，同時呼籲心情緊張的球迷放下焦慮。

阿仙奴今晚深夜將於歐聯聯賽階段最後一輪，主場迎戰卡拉特。「兵工廠」目前以7戰全勝排榜首，篤定直接出線16強，目前形勢相對英超爭標輕鬆得多。阿仙奴在剛過去的周末以2：3不敵曼聯，於英超雖以4分續領群雄，但被曼城與阿士東維拉力追，球迷不禁焦慮起來。

輸波翌日開會降溫

阿迪達於歐聯賽前記者會，談及過去幾天麾下的狀況，並透露輸波翌日已開會降溫：「自從不敵曼聯後，球員的反應出色。我們在周一抽了一點時間開會降溫，讓大家停下來反思，並提出兩個問題。第一，『我們現在感覺如何？我自己又有何感受？』；接著是：『我們希望如何度過接下來的4個月？』。會議的結果非常令人振奮，而且十分美好，因為大家得出的結論非常純粹。」

阿仙奴上周末於英超不敵曼聯。路透社
阿仙奴上周末於英超不敵曼聯。路透社
阿仙奴積極備戰歐聯聯賽階段最後一輪。路透社
阿仙奴積極備戰歐聯聯賽階段最後一輪。路透社
阿仙奴於歐聯7戰全勝排榜首。路透社
阿仙奴於歐聯7戰全勝排榜首。路透社

阿仙奴目前4線作戰，戰將疲憊的同時，阿迪達點出正面之處：「我們憑藉努力，贏得了在4項賽事中均處於有利位置的權利。在接下來的4個月，我們將帶著享受的心情去生活與比賽，展現出極大的勇氣，並抱持著我們終將奪冠的堅定信念。」

「要逐夢必須有堅定信念」

阿迪達同時呼籲緊張的球迷放鬆心情：「我衷心希望每名與球會有關的人，特別是球迷，都一同加入並享受這趟爭標之旅。這將是我們未來4個月的生活，亦是我們應得的。因為這將會是一段充滿樂趣的旅程；想實現夢想，就必須帶着這種興奮感、堅定的信念、活力以及鬥志去生活。我們將會傾盡全力，不留遺憾。」

