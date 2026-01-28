Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜利物浦傷兵滿營 史洛克：要用中場踢中堅

足球世界
更新時間：05:13 2026-01-28 HKT
今晚深夜是歐聯聯賽階段最後一輪，利物浦將主場迎戰卡拉巴克。「紅軍」賽程頻密，領隊史洛克表示要管理麾下的體能挑戰極大，他又指目前只有一名中堅可以上陣，今晚將要起用一名中場球員做中堅替工。

「除雲迪積克沒可用中堅」

利物浦目前以15分排在第4位，但後有落後1分的熱刺，另有8隊同得13分緊隨其後，今場稍有差池或會錯失直入16強的資格。但壞消息是紅軍傷兵滿營，於中堅位置更是情況嚴峻，史帥說：「明天（今晚）我們有一場比賽，3日之後迎來另一場，但這並非排陣的唯一考量，戰術亦在考慮之列。可以肯定的是，今場將有一名中場客串中堅，因為除了雲迪積克，己隊沒有其他中堅可以上陣。」

利物浦在歐聯聯賽階段最後一輪，將面對卡拉巴克。路透社
史洛特表示需要起用中場球員踢中堅。路透社
利物浦傷兵滿營。路透社
今場除了雲迪積克，將沒有其他中堅可用。路透社
預期羅拔臣留隊

史洛特表示防線增添伊巴希馬干拿迪和祖高美斯兩名傷兵，但他預期盛傳希望轉會的安德魯羅拔臣留隊。史洛特說：「他在明天一戰的大軍名單中，他多年來是球會的一員，非常高興有他在陣。他能夠出場實在太好了，因為對這一刻的我們頗為重要。世事無絕對，但我預期他會留隊。」

管理麾下體能極具挑戰

紅軍在1月已經踢了7場比賽，在今晚歐聯之後，周六深夜將回到英超主場鬥紐卡素，如此一來，他們今個月將要踢9場比賽。史洛特談到管理球員體能的挑戰：「我希望在此強調對球員的尊敬。經常都是同一球員，踢每場比賽，他們在困難的環境下辦到；我們的戰績未如理想，正承受着外界的嚴厲審視。」

