西甲│沙治奧拉莫斯收購母會西維爾將成事 牽頭財團出價4億歐羅已被接受

足球世界
更新時間：17:28 2026-01-27 HKT
發佈時間：17:28 2026-01-27 HKT

西甲│沙治奧拉莫斯收購母會西維爾將成事 牽頭財團出價4億歐羅已被接受

在西維爾出道的一代西班牙中堅沙治奧拉莫斯(Sergio Ramos)，接近收購這支母會。消息指由此子牽頭的財團，出價4億歐羅求購西維爾已經被接納。現時正等將對西維爾的財務狀況進行盡職調查，若然通過就可落實，正式成為母會的新班主。

沙治奧拉莫斯將收購母會西維爾

據《The Athletic UK》報導，由沙治奧拉莫斯牽頭的的財團以4億歐羅的價格，競購這支他兒時出道的球會，已得到會方接受。拉莫斯及其財團已向西維爾提交意向書，有為期3個月的獨家談判期，方便完成收購。然而西維爾的債務情況存在不確定性，據報其債務約為1億8000萬歐羅，所以拉莫斯及其團隊正委託外部進行審計，以評估最後會否收購。早前有另一家美國投資集團收購西維爾進入最後階段，但最終退出競購。

拉莫斯作為公開代表主導收購

39歲的前西班牙國腳中堅沙治奧拉莫斯，並非今次收購案的最大投資者，但他作為公開代表，主導這次收購。拉莫斯今次是與資產管理公司JB Capital Fund合作尋找投資者，最終選擇了Five Eleven Capital組成財團求購。

西維爾球員對皇家貝提斯的勝利做出反應。法新社
西維爾球員對皇家貝提斯的勝利做出反應。法新社
沙治奧拉莫斯在點球破門扳平比分後慶祝。法新社
沙治奧拉莫斯在點球破門扳平比分後慶祝。法新社

