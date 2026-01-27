Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│史達寧無波踢專心做教練 指導小球員成長

足球世界
更新時間：15:14 2026-01-27 HKT
發佈時間：15:14 2026-01-27 HKT

今季不獲車路士註冊的前英格蘭翼鋒史達寧(Raheem Sterling)，在球隊換帥由羅仙尼亞(Liam Rosenior)接手後，情況沒有改變，繼續被剔出一隊大軍。這名31歲鋒將無波踢就專心做教練，通過自己的RS7足球學院，將自己的經驗和知識傳授給年青人，目前更與大學足球學院(UCFB)合作。

史達寧在社交媒體 'X' 發佈的相片
車路士換帥 史達寧處境無變

車路士上任教頭馬列斯卡在季前將史達寧剔出一隊大軍，沒有在英超和歐聯註冊，只能獨自操練和用餐。球隊新帥羅仙尼亞上任後，承諾會讓每位球員重新開始，但史達寧的處境沒有改變，繼續排除於一隊以外。這名前英格蘭翼鋒無波踢，就利用這空閒時間教波，透過自己的RS7足球學院，將經驗和知識傳授給年青球員。

為大學生提供訓練課程

RS7足球學院最近就與大學足球學院合作，計劃讓大學生一起參與訓練，累積經驗。而史達寧亦可以透過營運足校和訓練營，保持體能和狀態，以便尋找新東家，他矢言很享受教波的日子：「為UCFB學生們提供真實的實踐機會，對他們的成長至關重要。與UCFB學生們一起工作非常愉快，他們在整個青訓營的訓練中都展現出極大的熱情和投入。」

