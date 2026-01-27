Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

車路士、曼聯、皇馬換帥後見成效 勝率最低都有75% 一隊更有百分百

足球世界
更新時間：12:48 2026-01-27 HKT
發佈時間：12:48 2026-01-27 HKT

歐洲3大豪門車路士、曼聯和皇家馬德里不約而同於2026年換帥，事出突然令外界驚訝，但經過接近一個月後已見成效，3隊的成績都有好轉。藍獅新帥羅仙尼亞的勝率有80%；銀河艦隊教頭艾比路亞為75%；紅魔看守主教練卡域克更高達百分百，各人不約而同得到球員讚賞。

羅仙尼亞勝率高達80%

3大豪門之中以車路士最早換帥，1月6日與羅仙尼亞簽約6年半。首仗他即領軍於英格蘭足總盃第3圈作客5:1大勝查爾頓，第2仗雖在聯賽盃4強首回合主場2:3負阿仙奴，但之後的英超及歐聯連贏3場，總共5場各賽事收錄4勝1負，勝率達到80%。該隊中場安達利山度士亦大讚41歲的羅仙尼亞：「我之前就認識羅仙尼亞，所以他到來對我來說非常重要。他給我很大的信心，其實不僅僅是我，其他很多也球員也一樣。大家都很喜歡在他麾下效力。」

艾比路亞率皇馬3連勝

6日後上任成為皇馬新帥的艾比路亞，首仗雖落筆打三更，於西班牙盃16強作客2:3不敵西乙球隊阿爾巴塞特，留下恥辱性開局。然而他迅即調整，西甲以2:0分別擊敗利雲特及維拉利爾，期間的歐聯更主場6:1大勝摩納哥，4場收錄75%的勝率。而更重要是他成功修補前任沙比阿朗素與球員破裂的關係，甫上任即主動貼近球員，內部和公開場合都給予保護式的支持，僅半個月就贏得球員歡心，戰將在最近3場比賽明顯更賣命和積極，鋒將馬斯坦杜安奴矢言：「艾比路亞和他整個教練組都給我很多信心，這對球員來說是最重要的。他是一位偉大的教練，大家都很歡迎他。」

卡域克連續兩場「Big6」大戰

至於1月13日回歸曼聯，任期至今季尾的卡域克，至今領軍踢了兩場英超，先在曼徹斯特打吡主場2:0贏曼城，剛周末再作客3:2挫榜首阿仙奴，勝率達到百分百，並率隊首次升上積分榜第4名。紅魔門將拿文斯對這位臨危援命的看守主教練讚不絕口：「說實話，他沒有做一些特別的事情，只是讓我們回歸基本。我們陣中有很多可以制造不同的球員，但要成功發揮，就要把基本做好，卡域克做到這一點。他對我們的要求和期望都很清楚，大家都自己知道的工作。」

 

羅仙尼亞勝率高達80%。 法新社
皇馬以2:0分別擊敗利雲特及維拉利爾。美聯社
曼聯作客3:2挫榜首阿仙奴。 路透社
