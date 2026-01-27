西甲│艾比路亞優先團結皇馬更衣室見成果 帶隊半個月已得球員歡心

皇家馬德里擺脫早前2連敗的低潮，近3場各賽事全勝重回正軌，教練艾比路亞(Alvaro Arbeloa)優先團結更衣室的做法見效果。由於前任沙比阿朗素下台的主要原因是與球員關係緊張，艾比路亞接手後即判斷最需要是重新建立將帥關係，戰術等可以暫時不理，所以他選擇貼近球員，不消半個月已贏得戰將們的歡心，球隊近仗的陣上表現更團結。

判斷後優先團結皇馬更衣室

艾比路亞於本月12日由B隊提升上一隊，接替被辭退的沙比阿朗素。他上任後立即快速評估球隊的情況，認為前任最大的問題是與球員關係緊張，所以立即判斷團結更衣室是最基礎和最關鍵的做法，其他戰術層面部署，以及催谷體能的問題，待完成第一步後再該步處理。

上任半個月贏得球員信任

這名球員時間曾效力利物浦和皇馬的守將，上任後將所有精力放在恢復日常秩序上，通過內部激勵溝通和公開場合力挺，為球隊提供保護式的支持，並在細節上不斷釋放認可和歸屬感，這正是之前幾任教頭如安察洛堤和施丹的做法。

下一步調整體能、戰術

艾比路亞憑着出色的溝通技巧，成功貼近球員贏得各人的信任，將更衣室再次團結。他上任首場賽事雖在西班牙盃不敵西乙球隊阿爾巴塞特，但其後3場比賽全勝，兩輪西甲分別以2:0贏利雲特和維拉利爾，還有歐聯6:1大勝摩納哥，戰將在逼搶和無球跑動時明顯更積極，重新展示鬥心。在處理完團隊關係後，艾比路亞才展開下一步計劃，將會引入更多戰術和體能層面的調整，為餘下賽季做好準備。