英超│列斯聯1:1愛華頓 以近10輪僅1敗走勢 下輪挑戰阿仙奴

更新時間：10:04 2026-01-27 HKT
發佈時間：10:04 2026-01-27 HKT

周一英超獨腳戲，列斯聯作客愛華頓在半場領先一球下，最終被逼和1:1。列斯雖然未能全取3分，但他們近10輪聯賽僅得1敗，以賽季最佳狀態和走勢在下輪主場挑戰榜首阿仙奴。

卡維特利雲首次倒戈鬥愛華頓

列斯聯前鋒卡維特利雲首次倒戈鬥舊會愛華頓，雖然沒有直接參與首個入球，但他在禁區內衝前接應守將柏斯高史杜爾克的傳中，未能觸球卻拉扯了拖肥糖中堅的追纏，無人看管的左翼衛占士祖斯甸後上殺入禁區撞射破網先開紀錄。主隊愛華頓換邊後同樣靠傳中取得入球，中場伊祖沙古爾右路傳中，中鋒泰亞路巴利入楔快腳射入，雙方最終賽和1:1。

列斯近10輪收錄3勝6和1負

列斯聯雖然未能袋走3分，但他們延續近期的韌力，過去10輪僅曾不敵紐卡素，其餘9輪取得3勝6和，當中包括兩鬥利物浦，以及於車路士和曼聯身上搶手。球隊下輪回歸主場鬥榜首阿仙奴，守將施巴斯坦波拿奧矢言今場的賽果令他們信心更大：「我們感覺很好，彼此都充滿信心。大家都期待大戰的來臨，特別是在主場艾蘭路球場，我們都希望在主場球迷面前踢場精彩的比賽，對下仗非常期待。」

