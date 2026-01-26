Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│巴塞隆拿3:0奧維多 丹尼爾奧莫1入球1助攻 隊內第8位入球+助攻上雙球員

周日西甲巴塞隆拿主場3:0輕取奧維多，鋒將丹尼爾奧莫表現出眾，攻入1球之餘，還有1次助攻。此子本季各賽事共累積7球3助攻，成為隊中第8位入球和助攻次數上雙位數的球員，球隊攻擊火力全開。

丹尼爾奧莫今季累積7入球3助攻

今場巴塞隆拿戰至下半場才打破僵局，丹尼爾奧莫把握奧維多守將犯錯後解圍不遠，禁區頂右腳射遠柱破網。拉芬夏比洛尼之後單刀挑射破網，為球隊領先至2:0。奧莫於73分鐘再有貢獻，他在左路傳中，拉明耶馬車身窩利抽射得手，巴塞最終大勝3:0。

8人入球+助攻上雙位數

連同今仗的1球1助攻，丹尼爾奧莫本季各賽事共有7入球3助攻，成為球隊第8位入球和助攻次數上雙位數的球員。巴塞今季貢獻最多入球的球員就是11球11助攻的拉明耶馬；入球和助攻各10次的中場費明盧比斯第2多；拉舒福特就有8球9助攻，拉芬夏則有12球5助攻，一起貢獻17球。而羅拔利雲度夫斯基、柏迪和費蘭托利斯，都有雙位數的入球貢獻。

拉明耶馬車身窩利抽射破網。路透社
妙傳拉明耶馬後，奧莫今季各賽已累積7球3助攻。路透社
