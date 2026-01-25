港超聯｜上半場失四波 大埔2:4不敵傑志 李志堅：上半場表現屬「災難」
更新時間：18:46 2026-01-25 HKT
發佈時間：18:46 2026-01-25 HKT
「中銀人壽香港超級聯賽」今日（25日）上演重量級對碰，榜首傑志坐鎮將軍澳運動場，迎戰衛冕冠軍大埔。主隊上半場火力全開，半場已轟入4球奠定勝基；大埔換邊後雖追回兩球，末段更有馬卡雷拿兩度中柱，可惜力追不果，最終大埔2:4不敵傑志，賽後大埔主帥李志堅直言球隊上半場表現「灾难」，但不會怪罪任何人。
傑志開局即積極搶攻，上半場把握力十足，狂轟4球令客軍陷入被動。賽後大埔主帥李志堅直言球隊上半場表現「災難」：「我們不應該踢成這樣，大家都想盡力踢好，但上半場的確踢得差。不過聯賽仍要繼續，之後的盃賽我們必須要爭取。」
大埔今仗陣容受損，加比爾因傷缺陣；上場領紅的大囍與米基爾古圖斯累積5黃分別因停賽無緣披甲。「堅sir」表示，雖然上半場表現失準，但不會怪責任何球員：「球隊不順在所難免，我不會怪任何人，大家互相體諒。場上的球員已經盡全力，希望下一場可以踢得更好。」
易邊後大埔重整旗鼓，憑保連奴與馬卡雷拿各入一球收窄差距，末段馬卡雷拿兩度中柱，與入球擦肩而過。李志堅坦言即使落敗，球隊精神可嘉：「在這麼艱難的情況下，我們沒有放棄。如果今日踢好一些，是有機會追平甚至反勝。我希望大家明白，我們一定可以扭轉局勢，重新振作。」
