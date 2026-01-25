英超｜曼城不滿狼隊手球未罰12碼 英超賽會社交媒體解釋判決

周六英超曼城對狼隊，藍月雖然淨勝2:0，但比賽中一個充滿爭議的VAR判罰於賽後引發各界熱烈討論。當時狼隊後衛耶辛莫斯基拉（Yerson Mosquera）在禁區內明顯犯手球，但球證夏林（Farai Hallam）觀看VAR後，仍維持原判不判罰十二碼。英超賽會罕有地於賽後在社交媒體解釋判決，指球證認為莫斯基拉手臂處於自然位置，故不判十二碼。

莫斯奎拉禁區手球裁判拒判十二碼

事件發生於34分鐘，曼城前鋒馬穆殊（Omar Marmoush）於禁區左邊嘗試將球向後挑過防守球員，但皮球卻擊中莫斯基拉的手臂。曼城球員和主場球迷隨即高聲呼籲判罰十二碼。是役首次執法英超的球證夏林，在視像助理裁判戴倫英格蘭（Darren England）和巴洛特（Samuel Barrott）的建議下，前往場邊觀看重播。經過多次仔細檢視後，夏林最終決定維持原判，不判罰十二碼。

英超官方隨後在社交平台X上解釋了判決：「經過VAR審核，球證維持場上不判罰十二碼給曼城的決定。球證宣布：『經過審視，皮球擊中狼隊球員的手臂，但其手臂處於自然位置，故場上判決維持不變。』」

名宿質疑判決 前球證解畫

天空體育（Sky Sports）的「足球周六」節目也對此事件進行了深入分析。前球員摩利臣（Clinton Morrison）直言，在觀看了幾次重播後，他認為這應該是一個十二碼。前球證甸恩（Mike Dean）則從另一個角度解釋了判罰：「老實說，球證在場上的位置很好，他當時沒有判罰。他願意去場邊看屏幕是值得讚揚的。他看了大概二三十次，我認為他看得越久，就越會堅持自己的決定。我某程度上理解他手臂處於『自然位置』的說法，但我也覺得考慮到距離，判罰十二碼似乎有點過於嚴苛。」