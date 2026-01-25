U23亞洲盃｜日本成首支成功衛冕球隊 主帥大岩剛指青訓成果顯著

日本在U23亞洲盃決賽中展現出無可匹敵的實力，以4:0大勝國足成功衛冕冠軍。這不僅是日本隊史第三次捧起該項賽事的冠軍獎盃，更讓他們成為首支成功衛冕的球隊。賽後，帶領東洋軍兩度登頂的主帥大岩剛（Go Oiwa）將勝利歸功於日本完善的青訓發展計劃。

決賽盡顯王者風範

日本是今屆U23亞洲盃最年輕的陣容之一，但在決賽中幾乎未犯任何錯誤，憑藉壓倒性的表現，徹底主宰了比賽。開賽僅20分鐘，大關友翔（Yuto Ozeki）和中場核心小倉幸成（Kosei Ogura）的入球，便為日本隊奠定了勝局。換邊後，佐藤龍之介（Ryunosuke Sato）射入12碼，加上小倉幸成再建一功個人梅開二度，助日本鎖定4:0的勝局。

大岩剛：球員成長巨大

對於球隊的表現，日本主帥大岩剛感到非常滿意：「我們的球員展現了巨大的成長，我很高興我們能夠贏得冠軍。這顯示了我們的青訓計劃正在結出碩果。比賽的競爭水平變得非常高，所以我們對待每項賽事，都知道將會充滿挑戰。」大岩剛認為比場初段取得領先是贏波的關鍵：「早段取得領先，然後攻入第二球，讓我們能有效地控制比賽。然而，我們直到終場哨響都保持著完全的專注，從未放鬆警惕。」