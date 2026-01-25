U23亞洲盃｜國足奪亞創歷來最佳成績 主帥安東尼奧為球員感到驕傲
更新時間：12:19 2026-01-25 HKT
發佈時間：12:19 2026-01-25 HKT
發佈時間：12:19 2026-01-25 HKT
國足於U23亞洲盃決賽中以0:4不敵日本失落錦標，但亞軍已經創下國足於這項賽事歷來最佳成績。賽後國足主帥安東尼奧（Antonio Puche）承認技不如人，但同時亦對球員們的鬥志表示自豪。
安東尼奧承認實力差距
安東尼奧在賽後首先祝賀日本捧盃：「恭喜日本隊奪冠。他們的水平非常高，擁有出色的球員和強大的陣容。這樣的賽果，我當然不高興，不可能感到滿意。」
儘管對賽果失望，但這名國足主帥對球員的表現給予了肯定：「我為我的球員感到非常驕傲。輸球自然會帶來失望，但我們必須保持平穩心態。日本隊處於另一個層次，但我們已經拼盡了全力。對我來說，首兩個失球尤其令人難受，但我的球隊戰鬥到了最後一刻。」
零失球金身告破
國足在本屆賽事中，以不敗兼且零失球的佳績闖入決賽，但面對日本隊的凌厲攻勢，防線最終失守，全場僅錄得兩次中目標的射門。儘管落敗安東尼奧還是讚揚球員的拼搏精神：「我相信我的球員真心想贏，並且努力拼搏，即使在落後四球的情況下也是如此。我們從未遇過這種情況，但球員們直到終場哨響都展現了極佳的精神面貌。」
最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
2026-01-23 18:55 HKT
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT