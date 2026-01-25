英超｜利物浦換人慢三拍致敗 名宿列納怒轟「業餘」

周六英超般尼茅夫對利物浦(伯恩茅斯對利物浦)，上半場紅軍後衛祖高美斯（Joe Gomez）受傷後，球隊竟然要花費長達七分鐘來換人，期間以十人應戰下失掉關鍵的第二球。利物浦名宿列納（Jamie Redknapp）賽後直斥史洛特的團隊犯上「業餘」級別的失誤。

7分鐘真空期釀致命失球

比賽的轉捩點發生在上半場26分鐘，般尼茅夫的艾雲尼奧臣（Evanilson）把握華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）的解圍失誤先開紀錄，而在這次攻防中，上前封阻的祖高美斯與門將艾利臣比加（Alisson Becker）相撞後倒地受傷。儘管日本國腳遠藤航（Wataru Endo）已在場邊準備好後備上陣，但利物浦在場上的球員並未將皮球踢出界外製造死球機會。在這混亂的七分鐘內，場上少打一人的利物浦防線門戶大開，被對手於33分鐘由阿歷斯占美利斯（Alex Jimenez）攻入第二球，為敗局埋下伏筆。

名宿炮轟：處理手法難以置信

對於這次離奇的調動延誤，兩位利物浦名宿兼評述員列納及加歷查（Jamie Carragher）均表示難以接受。

列納在天空體育的節目中狠批：「這是一個嚴重的受傷，你給他一兩分鐘觀察，然後就應該嘗試換人。但利物浦花了七分鐘才決定換人，並因此失掉第二球。在今時今日的足球世界，發生這樣的情況實在令人難以置信。」他直言：「我半場時用了『業餘』這個詞，這確實不夠好。如果遠藤航早四分鐘上場，那個失球根本不會發生。」

加歷查則認為，除了教練團，場上球員亦應負上責任：「有時候作為球員，你要自己承擔責任。你意識到球隊只有十個人，就應該想辦法把球踢出界。但沒有人這樣做，他們錯失了機會。」

領隊史洛特辯護：苦無死球機會

賽後，利物浦領隊史洛特（Arne Slot）為球隊辯護，他解釋道：「當皮球不在比賽停止狀態時，你是無法換人的。高美斯受傷的當下，他表示想繼續嘗試，但隨後又說無法堅持。我們一直控著球，而當我們失去球權後，一直無法製造犯規或死球，所以拖了很長時間。」