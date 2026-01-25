Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

體壇早報｜國足U23亞洲盃飲恨 拜仁呑今季德甲首敗 利物浦95分鐘被絕殺

足球世界
更新時間：07:29 2026-01-25 HKT
發佈時間：07:29 2026-01-25 HKT

國足在U23亞洲盃決賽飲恨。今屆表現突出的中國U23於決賽面對日本，以0：4告負，力爭首次捧盃夢碎。德甲拜仁慕尼黑迎來今季聯賽首敗，主場以1：2不敵奧格斯堡。英超方面，曼城以2：0擊敗狼隊，中止聯賽4場不勝的頹勢。利物浦作客以2：3不敵般尼茅夫，紅軍是95分鐘被敵軍絕殺。至於西甲前列大戰，皇家馬德里以2：0擊敗維拉利爾，暫時以2分壓過少踢一場的巴塞升上榜首。

U23亞洲盃｜中國爭首度封王夢碎 決賽不敵日本飲恨

德甲｜拜仁1：2反負奧格斯堡今季聯賽首敗 跨季27場不敗告終

英超｜利物浦95分被絕殺吞敗 史洛特：數名球員能量耗盡

英超｜曼城收起夏蘭特 2：0挫狼隊止聯賽4場不勝頹勢

西甲｜麥巴比梅開二度 皇馬2：0挫維拉利爾暫升榜首

