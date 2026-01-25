體壇早報｜國足U23亞洲盃飲恨 拜仁呑今季德甲首敗 利物浦95分鐘被絕殺

國足在U23亞洲盃決賽飲恨。今屆表現突出的中國U23於決賽面對日本，以0：4告負，力爭首次捧盃夢碎。德甲拜仁慕尼黑迎來今季聯賽首敗，主場以1：2不敵奧格斯堡。英超方面，曼城以2：0擊敗狼隊，中止聯賽4場不勝的頹勢。利物浦作客以2：3不敵般尼茅夫，紅軍是95分鐘被敵軍絕殺。至於西甲前列大戰，皇家馬德里以2：0擊敗維拉利爾，暫時以2分壓過少踢一場的巴塞升上榜首。

