西甲｜麥巴比梅開二度 皇馬2：0挫維拉利爾暫升榜首

足球世界
更新時間：06:59 2026-01-25 HKT
發佈時間：06:59 2026-01-25 HKT

西甲前列大戰，由次席的皇家馬德里作客第3位的維拉利爾。「銀河艦隊」憑基利安麥巴比梅開二度，以2：0破敵，賽後以兩分反壓巴塞隆拿升上榜首，但踢多1場。

上半場兩軍攻勢不算到肉，兩記較有威脅埋門均來自皇馬。19分鐘，皇馬的艾達古拿於右路突破，扭過兩名維拉利爾守將後起腳，但被門將路爾斯祖利亞托高後接實。27分鐘，皇馬於前場緊逼得手，最終麥巴比與雲尼斯奧斯祖利亞撞牆後於禁區頂起腳，皮球被維拉利爾門將路爾斯祖利亞一抱入懷。兩軍半場互交白卷。

維拉利爾跌落第4位。路透社
麥巴比下半場補時主射12碼中鵠，為皇馬鎖定2：0勝局。路透社
麥巴比梅開二度。路透社
12碼挑射破網

下半場47分鐘，雲尼斯奧斯於左路傳中，維拉利爾守將以右腳踢走皮球解圍，欲省中他的左腳彈前，麥巴比衝前起左腳窄位破網，皇馬領先1：0。維拉利爾之後傾力反撲，62分鐘一次左路罰球，接應的謝拉特摩蘭奴走到空位，但他於12碼點附近起腳高出。無法扳平的維拉利爾，更於92分鐘輸12碼；麥巴比於右路變速落底線，維拉利爾的艾方素柏祖沙落鏟將對手鏟跌輸12碼。12碼由麥巴比親自操刀，他以挑射（Panenka）中間破網。

領先巴塞兩分踢多場

最終皇馬以2：0擊敗維拉利爾，賽後以16勝3和2負得51分，暫時升上西甲榜首，領先次席的巴塞兩分但踢多場；巴塞今晚將主場迎戰奧維多。維拉利爾則以13勝2和5負得41分，以較差得失球被同分的馬德里體育會壓過，跌落第4位。

