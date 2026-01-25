英超｜利物浦95分被絕殺吞敗 史洛特：數名球員能量耗盡

利物浦今晨於英超作客般尼茅夫，於95分鐘失守下，以2：3被般尼茅夫絕殺。領隊史洛特認為吞敗只能怪自己，但賽程頻密有影響，「數名球員能量耗盡」。

般尼茅夫先入兩球

利物浦先兩球落後。26分鐘，般尼茅夫的阿歷斯史葛接應後場長傳，於右路底線傳中，艾雲尼爾臣近門勁射破網。33分鐘般尼茅夫再入一球，占士希爾交直線，阿歷斯占美利斯突破越位，射穿利物浦門將艾利臣比卡的「大細龍門」入網。利物浦於完半場前追回一球，一次左路角球，蘇保斯拉爾開出內彎球，雲迪積克於前柱將皮球跣入般尼茅夫網窩。利物浦半場以1：2落後。

般尼茅夫絕殺利物浦，將帥賽後興奮慶祝。路透社

蘇保斯拉爾的罰球一度為利物浦扳平。路透社

艾米艾里門前射入，助般尼茅夫95分鐘絕殺利物浦。路透社

般尼茅夫3：2利物浦。路透社

利物浦到下半場80分鐘才扳平，罰球由穆罕默德沙拿輕輕踩後，般尼茅夫門將迪租積柏杜域稍稍向自己的右邊移一小步，蘇保斯拉爾則起腳射門將的左手邊，柏杜域回身飛撲仍來不及，「紅軍」扳平2：2。81分鐘般尼茅夫差點再度領先，賴恩基士堤於禁區外起腳皮球飛向死角，但皮球被艾利臣單手托出。就在最後一擊，般尼茅夫一次右路手榴彈戰術，門前一輪混戰後，最終艾米艾里門前射入，助般尼茅夫於95分鐘絕殺利物浦。

紅軍最終以2：3落敗，賽後以10勝6和7負得36分暫時續排第4位，領先第5位的曼聯1分、第6位的車路士2分，但均比這兩支「爭四」對手多踢1場。般尼茅夫則以7勝9和7負得30分，暫列第13位。

有傳羅拔臣希望轉投熱刺，他今晨為利物浦後備上陣45分鐘。路透社

傳羅拔臣欲投熱刺 史帥：需要每一名球員

史洛特認為吞敗只能怪自己，但認為頻密賽程，「令陣中數名球員能量耗盡」。至於賽前盛傳希望轉會熱刺的安德魯羅拔臣，今場後備上陣45分鐘；利物浦領隊史洛特賽後被問及的時候表示：「我需要每一名球員。我早知要米路斯卻基斯再踢足90分鐘、尤其對手是高強度的般尼茅夫，並不可行，所以我一早已經安排羅拔臣需要後備上陣。」雲迪積克補充：「我與羅拔臣每天都溝通，他是我的副隊長，是球隊非常重要一員，我希望他留隊。」