Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城收起夏蘭特 2：0挫狼隊止聯賽4場不勝頹勢

足球世界
更新時間：04:55 2026-01-25 HKT
發佈時間：04:55 2026-01-25 HKT

曼城今晨於英超主場迎戰狼隊。賽前於聯賽4場不勝的「藍月」，今場正選收起夏蘭特，最終以2：0擊敗狼隊，一洗頹風。

馬穆殊、施美安各建一功

由水晶宮加盟的中堅馬克古希，今場首次代表曼城上陣。前線方面，夏蘭特則先列後備，取代他的馬穆殊於上半場表現活躍。曼城於6分鐘打開紀錄，馬菲奧斯紐尼斯於右路傳中，馬穆殊楔前快狼隊守將一步，將皮球撐入網窩。馬穆殊於17分鐘差點貢獻助攻，他輕輕地將皮球回傳架好「炮台」，但接應的卓基起腳皮球一飛沖天。35分鐘，馬穆殊於左路吸大位起腳，但皮球中柱彈出。曼城在上半場補時2分鐘拉開比數，安東尼施美安於右路控球向大位，隨即起左腳燙遠柱入網。曼城以2：0領先完半場。

落後阿仙奴4分踢多場

狼隊於下半場有一些攻勢，祖奧高美斯55分鐘主理禁區邊的罰球，但皮球高出。66分鐘，狼隊一次右路罰球，曼城門將當拿隆馬出迎舉右手欲打手槌，但離皮球有一段距離；狼隊的耶辛莫斯基拉頭槌攻門，但皮球頂中當拿隆馬只用於起跳平衡的左手彈出。曼城的施美安於78分鐘有機會梅開二度，但他於右路推大位起左腳抽射，皮球中楣彈出。

最終曼城以2：0擊敗狼隊，英超4場不勝告終，賽後以14勝4和5負得46分續排次席，落後榜首的阿仙奴4分，領先第3位的阿士東維拉3分，但曼城比阿仙奴和維拉均多踢1場；阿仙奴今晚深夜將主場迎戰曼聯，維拉則於今晚作客紐卡素。狼隊以1勝5和17負得8分續排包尾。

馬克古希處子戰 哥帥盛讚「可以依賴」

「藍月」領隊哥迪奧拿解釋夏蘭特擔任後備的原因，「比賽很頻密，我希望令他身心均得到調理。大軍名單的決定，從來都是我以對今日最佳的選擇作出的評估。」談及新兵古希，哥帥讚不絕口：「他是可以依賴的球員。只是兩課操練，就能從他的言談、走位、預判和閱讀的方式，看出他的實力，真的十分厲害。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
日本擊敗中國封王。影片截圖
U23亞洲盃｜中國爭首度封王夢碎 決賽不敵日本飲恨
足球世界
7小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
影視圈
10小時前
傳TVB將重播古天樂經典劇《尋秦記》！播出時間疑曝光 電影票房告捷向破億大關邁進
傳TVB將重播古天樂經典劇《尋秦記》！播出時間疑曝光 電影票房告捷向破億大關邁進
影視圈
7小時前
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-23 17:13 HKT
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
2026-01-23 17:25 HKT
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
18小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
習近平會見來華訪問的加拿大總理卡尼。美聯社
特朗普威脅加拿大勿與中國達成貿易協議 否則「徵100%關稅」
即時國際
7小時前
方力申B女可愛樣冧爆網民 父系基因太強大十足餅印唔怕失散 Isla眼仔睩睩萌樣曝光
方力申B女可愛樣冧爆網民 父系基因太強大十足餅印唔怕失散 Isla眼仔睩睩萌樣曝光
影視圈
12小時前