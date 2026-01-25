英超｜曼城收起夏蘭特 2：0挫狼隊止聯賽4場不勝頹勢

曼城今晨於英超主場迎戰狼隊。賽前於聯賽4場不勝的「藍月」，今場正選收起夏蘭特，最終以2：0擊敗狼隊，一洗頹風。

馬穆殊、施美安各建一功

由水晶宮加盟的中堅馬克古希，今場首次代表曼城上陣。前線方面，夏蘭特則先列後備，取代他的馬穆殊於上半場表現活躍。曼城於6分鐘打開紀錄，馬菲奧斯紐尼斯於右路傳中，馬穆殊楔前快狼隊守將一步，將皮球撐入網窩。馬穆殊於17分鐘差點貢獻助攻，他輕輕地將皮球回傳架好「炮台」，但接應的卓基起腳皮球一飛沖天。35分鐘，馬穆殊於左路吸大位起腳，但皮球中柱彈出。曼城在上半場補時2分鐘拉開比數，安東尼施美安於右路控球向大位，隨即起左腳燙遠柱入網。曼城以2：0領先完半場。

落後阿仙奴4分踢多場

狼隊於下半場有一些攻勢，祖奧高美斯55分鐘主理禁區邊的罰球，但皮球高出。66分鐘，狼隊一次右路罰球，曼城門將當拿隆馬出迎舉右手欲打手槌，但離皮球有一段距離；狼隊的耶辛莫斯基拉頭槌攻門，但皮球頂中當拿隆馬只用於起跳平衡的左手彈出。曼城的施美安於78分鐘有機會梅開二度，但他於右路推大位起左腳抽射，皮球中楣彈出。

最終曼城以2：0擊敗狼隊，英超4場不勝告終，賽後以14勝4和5負得46分續排次席，落後榜首的阿仙奴4分，領先第3位的阿士東維拉3分，但曼城比阿仙奴和維拉均多踢1場；阿仙奴今晚深夜將主場迎戰曼聯，維拉則於今晚作客紐卡素。狼隊以1勝5和17負得8分續排包尾。

馬克古希處子戰 哥帥盛讚「可以依賴」

「藍月」領隊哥迪奧拿解釋夏蘭特擔任後備的原因，「比賽很頻密，我希望令他身心均得到調理。大軍名單的決定，從來都是我以對今日最佳的選擇作出的評估。」談及新兵古希，哥帥讚不絕口：「他是可以依賴的球員。只是兩課操練，就能從他的言談、走位、預判和閱讀的方式，看出他的實力，真的十分厲害。」