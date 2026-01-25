德甲｜拜仁1：2反負奧格斯堡今季聯賽首敗 跨季27場不敗告終

德甲戰至第19輪，拜仁慕尼黑終於迎來首敗。他們今晨於主場以1：2反負奧格斯堡，除了是今季聯賽首敗，還令其跨季聯賽27場不敗紀錄告終。

伊藤洋輝為拜仁開紀錄

拜仁於23分鐘打開紀錄，米高奧利斯開出左路角球，伊藤洋輝接應頂入，拜仁領先1：0。26分鐘，路易斯迪亞斯於左路窄位起腳，皮球穿向奧格斯堡門將達文的「大細龍門」，但後者右腳稍稍改變皮球方向最終斜出。奧格斯堡完半場前有扳平的黃金機會，科爾侯亞於右路起腳中楣彈出。拜仁半場領先1：0。

拜仁慕尼黑1：2奧格斯堡。路透社

拜仁吞下今季德甲首敗。路透社

拜仁德甲跨季27場不敗告終。路透社

伊藤洋輝為拜仁打開紀錄。路透社

6分鐘內連失兩球

奧格斯堡於75分鐘扳平，一次右路角球，拜仁門將鍾拿斯烏比治（Jonas Urbig）出迎打手槌摸不到皮球，最終奧格斯堡由亞瑟查域斯（Arthur Chaves）接應頭槌攻門破網。81分鐘奧格斯堡反超前，基恩路尼斯底線傳中，漢諾亞馬辛高第一時間撞射入網，客軍反超前2：1 。拜仁最後一擊，奧利斯於K角位附近起腳中楣彈出，最終以1：2吞敗。

這場除了是拜仁今季德甲首敗，還令他們跨季聯賽27場不敗紀錄告終；拜仁對上一次於德甲落敗要數到10個月前，於2025年3月初以2：3不敵波琴。拜仁目前於德甲以16勝2和1負得50分續排榜首，領先次席的多蒙特8分。