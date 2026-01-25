Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜拜仁1：2反負奧格斯堡今季聯賽首敗 跨季27場不敗告終

足球世界
更新時間：04:45 2026-01-25 HKT
發佈時間：04:45 2026-01-25 HKT

德甲戰至第19輪，拜仁慕尼黑終於迎來首敗。他們今晨於主場以1：2反負奧格斯堡，除了是今季聯賽首敗，還令其跨季聯賽27場不敗紀錄告終。

伊藤洋輝為拜仁開紀錄

拜仁於23分鐘打開紀錄，米高奧利斯開出左路角球，伊藤洋輝接應頂入，拜仁領先1：0。26分鐘，路易斯迪亞斯於左路窄位起腳，皮球穿向奧格斯堡門將達文的「大細龍門」，但後者右腳稍稍改變皮球方向最終斜出。奧格斯堡完半場前有扳平的黃金機會，科爾侯亞於右路起腳中楣彈出。拜仁半場領先1：0。

拜仁慕尼黑1：2奧格斯堡。路透社
拜仁慕尼黑1：2奧格斯堡。路透社
拜仁吞下今季德甲首敗。路透社
拜仁吞下今季德甲首敗。路透社
拜仁德甲跨季27場不敗告終。路透社
拜仁德甲跨季27場不敗告終。路透社
伊藤洋輝為拜仁打開紀錄。路透社
伊藤洋輝為拜仁打開紀錄。路透社

6分鐘內連失兩球

奧格斯堡於75分鐘扳平，一次右路角球，拜仁門將鍾拿斯烏比治（Jonas Urbig）出迎打手槌摸不到皮球，最終奧格斯堡由亞瑟查域斯（Arthur Chaves）接應頭槌攻門破網。81分鐘奧格斯堡反超前，基恩路尼斯底線傳中，漢諾亞馬辛高第一時間撞射入網，客軍反超前2：1 。拜仁最後一擊，奧利斯於K角位附近起腳中楣彈出，最終以1：2吞敗。

這場除了是拜仁今季德甲首敗，還令他們跨季聯賽27場不敗紀錄告終；拜仁對上一次於德甲落敗要數到10個月前，於2025年3月初以2：3不敵波琴。拜仁目前於德甲以16勝2和1負得50分續排榜首，領先次席的多蒙特8分。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
日本擊敗中國封王。影片截圖
U23亞洲盃｜中國爭首度封王夢碎 決賽不敵日本飲恨
足球世界
7小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
影視圈
10小時前
傳TVB將重播古天樂經典劇《尋秦記》！播出時間疑曝光 電影票房告捷向破億大關邁進
傳TVB將重播古天樂經典劇《尋秦記》！播出時間疑曝光 電影票房告捷向破億大關邁進
影視圈
7小時前
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-23 17:13 HKT
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
2026-01-23 17:25 HKT
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
18小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
習近平會見來華訪問的加拿大總理卡尼。美聯社
特朗普威脅加拿大勿與中國達成貿易協議 否則「徵100%關稅」
即時國際
7小時前
方力申B女可愛樣冧爆網民 父系基因太強大十足餅印唔怕失散 Isla眼仔睩睩萌樣曝光
方力申B女可愛樣冧爆網民 父系基因太強大十足餅印唔怕失散 Isla眼仔睩睩萌樣曝光
影視圈
12小時前