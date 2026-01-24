港超聯｜理文8:1東方接連大勝朱兆基笑言好彩 巴科爾倒戈入2球唔慶祝：東方同我就好似係家人

港超聯理文今日主場對東方，最終「黃黑軍團」以8:1大勝東方，理文上戰先大勝大埔，今場又再大炒東方，理文主帥朱兆基笑稱是好彩，他也補充表示球隊在戰術和執行力上做好了，倒戈入2球的巴科爾在入球後並未有慶祝，他則表示與舊主如同家人，盼他們換帥後可更順利。

理文大勝東方接連大勝朱兆基笑言好彩。攝影:魏國謙

「黃黑軍團」以8:1大勝東方。攝影:魏國謙

連續2場大勝對手 朱sir：入到波好彩囉

理文上戰先以5:3擊敗次名的大埔，升至第2位，今場更以8:1大勝剛換帥的東方，理文主教練朱sir被問到接連以這樣的分數擊敗對手時笑言：「好彩囉，入到波。」他補充表示：「我覺得係真係有好彩嘅，就係由上一場我哋一開波入到波，咁呢啲真係比到信心，真係爭好遠。 尤其是巴科爾入返波，大家都好似等緊巴科爾入翻波咁，如果唔係我就好大鑊。」朱sir另外也表示球隊開始越來越默契，執行上也強了，他也看到球隊在防守上做得更好，他說：「你問我最大嘅分別，就係我哋喺個防守上，尤其是進攻嗰班球員，好多都翻咗落嚟幫防守，呢個係個好大嘅轉變，係因為有陣時誒誒，大家一路以往嘅話都係你有你聽我有我踢咁，你問我依家最大分別嘅就係我哋叫整體啲囉。」

巴科爾倒戈入波避慶祝視母會為家人一樣。攝影:魏國謙

巴科爾盼東方換帥後可更順利。攝影:魏國謙

巴科爾倒戈入波避慶祝 視母會為家人一樣

巴科爾最近入波停不了，上戰上演帽子戲法今場又梅開2度，2026年一開始已入5球，對此他重申沒有什麼比入波更好，所以好高興今年有個好頭希望可以繼續入波同助攻，助球隊贏更多冠軍。今場入波後巴科爾也不作慶祝，對母會給予尊重，對於東方他表示：「這場比賽對我來說意義非凡，因為東方就像我的家人一樣。即使我現在不在那裡踢球，他們仍然對我很好我也對他們很好，我們現在就像一家人。所以這場比賽對我來說非常特別。這是一場聯賽我現在理文，所以我必須做我要做的事。」

巴科爾也表示有留意東方上半季的困境，他認為換帥後情況或會好轉，他說：「我覺得情況會好轉的，他們需要時間跟新教練磨合。上週我們看到他們對南區表現出色並贏得了比賽，所以我衷心祝福他們一切順利，希望他們能繼續進步，在新教練的帶領下贏得更多比賽。」

記者/攝影:魏國謙