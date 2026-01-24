U23亞洲盃｜越南季軍戰互射12碼擊敗南韓 太極虎主帥李敏承：我負全責

周五進行的U23亞洲盃季軍戰，越南與南韓經過120分鐘激戰賽和2:2，互射12碼越南以7:6擊敗南韓取得季軍。越南教練金尚植對於球隊加時少打一人下射12碼取勝感到自豪，而南韓主帥李敏成承擔輸波責任，承認球隊整項賽事防守表現不好。

越南於29分鐘由阮庭北助攻予阮國越先開紀錄，半場領先1:0。換邊後，南韓68分鐘由金泰元扳平。兩分鐘後，阮庭北又為越南領先2:1。不過，此子於85分鐘領紅牌被逐，而南韓在90分鐘由申敏河逼和2:2。南韓加時多打一人仍未能再取士哥，雙和賽和2:2要以12碼決勝。進入即時死忙階段，南韓射第7球的裴炫瑞的射門被越南門將高文平救出，而越南射入，越南12碼勝7:6奪得季軍。

越南十人奮戰演奇蹟

越南加時少打一人的情況下堅守至完場，並在12碼大戰中憑藉門將高文平的關鍵撲救，擊敗2020年的冠軍南韓隊，贏得最終勝利。 越南主帥金尚植對球員的表現感到自豪：「這是一場極其艱難和充滿挑戰的比賽。我為我們的表現感到驕傲，即使在十人應戰的情況下。」

金教練補充道：「我們的球員已經筋疲力盡，但隨著比賽的進行，他們展現了力量和品格。這對球隊來說是一趟如過山車般的旅程，我希望他們能得到急需的休息。」

太極虎主帥李敏成：我負全責

賽後，南韓U23主帥李敏成主動承擔了失利的責任。他首先祝賀越南隊獲勝，並表示：「我會為這次失利負責，並會盡最大努力改善球隊。」他對球隊在加時賽的表現感到失望，認為如果球員能更集中精神，結果可能會有所不同。

李敏成亦指出，球隊的防守存在問題，在對陣阿富汗、黎巴嫩以及今仗對越南時，都太輕易失球。儘管球隊在進攻端有所斬獲，但他認為球隊在門前需要更銳利、更有效率。他坦言：「我不覺得這支球隊已經完全準備好了，我們還未達到百分之百的狀態，但會繼續進步。」

