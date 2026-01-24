港超聯｜又一港將外流內地發展 理文主帥朱兆基透露巴拉克將離隊北上

港超聯理文周六以8:1大勝東方，拿下一場乾淨俐落的勝利後，理文主帥朱兆基受訪時透露，今場是陣中中場巴拉克（Aki)的最後一戰，之後他將會離隊北上發展，但未有提及落腳隊伍。

巴拉克將到內地發展。攝影:魏國謙

Aki在今屆「第44屆省港盃」首回合香港主場首度披甲亮相。攝影:魏國謙

又一港腳外流北上 巴拉克將到內地發展

現年26歲的Aki今季由標準流浪轉投理文，為理文各賽事上陣9戰貢獻了2個入球，原籍為以色列但在香港土生土長的Aki去年11月取得香港護照，並能為港隊披甲上陣，雖在同月對柬埔寨的友誼賽，和之後對新加坡的亞盃外中都有入選最終大名單，惟都未有上陣機會，在今屆「第44屆省港盃」首回合香港主場首度披甲亮相。

Aki今季由標準流浪轉投理文各賽事上陣9戰貢獻了2個入球。攝影:魏國謙

較早前網上一度流傳Aki將會外流內地，但都沒了下文，而今戰大勝後理文主教練朱sir接受訪問時表示，今場將會是Aki在理文的最後一戰，並透露他將北上發展，但並未有透露新東家，朱sir說：「佢（巴拉克）會走啊，佢會去內地發展，咁球會都知道，其他嘢就留返俾佢講啦。」他也表示今季理文在中場上也有補強，因此也相信可以應付到巴拉克的離隊。

記者/攝影:魏國謙