港超聯｜艾華頓帽子戲法賀上陣百場 理文主場8:1大勝東方

港超聯周六由理文主場迎戰東方，「黃黑軍團」今戰火力全開，有艾華頓上演帽子戲法賀上陣百場外，倒戈的巴科爾亦梅開二度，加上劉家喬、黃威和立花稜也各建一功下，以8:1大勝東方。

立花稜也建功賀上陣百場 惟以受傷離場

今場亦是理文球員立花稜也和艾華頓上陣第100場，球會會長李文恩亦為2位送上紀念品，以仁紀念2位在理文的貢獻。一開波東方比理文更早入局，開波2分鐘就先有馬高斯一記過頭波，大久保優接應後從左路突破，引出理文門將梁興傑後窄角度起腳，好在有韋利安護空門解除威脅，之後25分鐘東方獲罰球機會，梁興傑打出後，皮球落入林洐廷腳下隨即超腳勁射，可惜中柱彈出。

理文大難不死後突然發難，30分鐘劉家喬中路控定後突然起腳，皮球射中具滋龍改變方向後破網，隨後哥達從右路進攻起腳但被高俊撲出，立花稜也加速上前補射得手，助理文領先2:0，可惜隨後半場完結前立花稜也在一次爭搶中受傷，須以擔架抬離場。

理文下半場狂轟6球 艾華頓只踢半場演帽子戲法

易邊後理文並沒受傷兵影響繼續對東方施壓，換入艾華頓和辛尼增加火力即見效，60分鐘辛尼捉到東方後防失誤，身體壓贏具滋龍後直傳予巴科爾，艾華頓中路入攝接應巴科爾傳中後門前撞射破網，但理文表示陸續有來，70分鐘巴科爾接應余煒廉長傳，引出高俊後挑射笠過高俊入空門，VAR覆核後表示入球有效，再將比數擴大至4:0，82分鐘東方再有失誤，球權再落入到理文腳下，米基爾直傳予巴科爾後再起腳破網，又再「睇下電視」後確認入球有效射成5:0，東方之後雖有後備入替的加利安為球隊破蛋，但東方之後失誤依舊頻發，先有艾華頓突破攻門再得手，補時階段有黃威禁區頂勁射破網，最後有艾華頓完場前再建一功，完成帽子戲法兼助理文大勝8:1。

記者/攝影:魏國謙