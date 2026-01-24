U23亞洲盃｜中國爭首度封王夢碎 決賽不敵日本飲恨
發佈時間：22:00 2026-01-24 HKT
今晚U23亞洲盃決賽由國家隊對日本，有線77台晚上11:00直播。國家隊在今屆U23亞洲盃表現予人驚喜，於分組賽爆冷擊敗澳洲，以不敗姿態次名晉級8強。8強面對上屆亞軍烏茲別克，國家隊成功守和0:0，再於互射12碼勝4:2歷史性晉級4強。國家隊表現一場比一場好，上場準決賽淨勝越南3:0，強勢晉級決賽再創歷史，今晚決賽對日本爭取歷史性首度封王。但國足半場以0：2落後，最終以0：4不敵日本衝冠失敗，獲得亞軍。
全場完，中國0：4日本飲恨，獲得亞軍。
87分鐘，進入最後階段，但中國暫時未能製造具威脅埋門。
76分鐘，【中國0：4日本】小倉幸成遠射，省中鮑盛鑫改變方向收死李昊；小倉幸成個人梅開二度。
74分鐘，中國右路幾下短傳後傳中，被日本守將快一步頭槌解圍。
70分鐘，王鈺棟接應長傳突破越位，但起腳射門一飛沖天。
67分鐘，【中國食詐糊】鮑盛鑫門前補射，越位在先入球無效。
65分鐘，日本佐藤龍之介於禁區邊起左腳，被李昊撲出。
60分鐘，中國換人，王博豪、陳澤仕和鮑盛鑫後備上陣；日本換人，嶋本悠大入替入球功臣大關友翔。
59分鐘，【中國0：3日本】12碼由佐藤龍之介操刀中鵠。
57分鐘，【日本獲得12碼】日本右路傳中，國足隊長劉浩帆於禁區內犯手球。
53分鐘，大關友翔禁區邊無人看管下起腳，但射門乏力，被李昊輕鬆沒收。
47分鐘，大關友翔右路起左腳省中人出界。
下半場展開。
半場完，中國暫時以0：2落後日本。
44分鐘，國足右路角球開短，之後由王鈺棟傳中，國足球員與市原吏音爭頂，後者受傷倒地；小倉幸成向球證投訴領黃牌。
42分鐘，日本橫山夢於左路推大位起腳，被李昊輕鬆沒收；目前埋門中目標，國足1次，日本4次。
41分鐘，日本橫山夢樹左路傳中頗巨威脅，但被國足球員解圍。
36分鐘，這10分鐘戰情膠著，中國以長傳為主，但前場未能接應繼而造出有效埋門；日本的攻勢亦稍為減慢。
26分鐘，日本佐藤龍之介禁區頂起腳，省中了國足球員僅僅斜出。
22分鐘，國足取得他們今場首次角球，彭嘯迎頂斜出。
20分鐘，【中國0：2日本】日本小倉幸成於禁區頂起腳，射破李昊的十指關。
17分鐘，日本大關友翔的遠射偏離目標。
12分鐘，【中國0：1日本】日本右路傳中，大關友翔起腳省中人改變方向入網，日本先開紀錄。
9分鐘，日本的佐藤龍之介於左路傳中，伏兵遠柱的古谷柊介走到空位，但近門起腳時皮球漏過出界。
7分鐘，國足首個攻門，向餘望接應傳送頭槌攻門「食唔應」，皮球被日本門將荒木琉偉。
5分鐘，日本右路角球攻勢，白賴仁世雄近門起腳，被國足門將李昊撲出。
4分鐘，日本手榴彈戰術被國足解圍。日本獲得第一個角球。
球賽開始，上半場由日本先開波。
兩軍正選陣容：
中國：
16 李昊
23 楊希、15 彭嘯、4 吾米提江玉蘇普、5 劉浩帆
8 木塔力甫依明卡日、6 徐彬、20 李鎮全、2 胡荷韜
7 向餘望、10 王鈺棟
日本：
23 荒木琉偉
16 小泉佳弦、5 市原吏音、4 永野修都、2 梅木怜
10 佐藤龍之介、11 橫山夢樹、6 小倉幸成
8 大關友翔、9 白賴仁世雄、20 古谷柊介