U23亞洲盃｜中國決賽對日本爭取首度封王 (戰況持續更新)
更新時間：22:00 2026-01-24 HKT
發佈時間：22:00 2026-01-24 HKT
今晚U23亞洲盃決賽由國家隊對日本，有線77台晚上11:00直播。國家隊在今屆U23亞洲盃表現予人驚喜，於分組賽爆冷擊敗澳洲，以不敗姿態次名晉級8強。8強面對上屆亞軍烏茲別克，國家隊成功守和0:0，再於互射12碼勝4:2歷史性晉級4強。國家隊表現一場比一場好，上場準決賽淨勝越南3:0，強勢晉級決賽再創歷史，今晚決賽對日本爭取歷史性首度封王。
