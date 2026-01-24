Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│熱刺出價斟介安德魯羅拔臣 利物浦尊重其意願讓他決定

更新時間：08:15 2026-01-24 HKT
發佈時間：08:15 2026-01-24 HKT

意大利轉會專家羅馬諾周五透露，熱刺已向利物浦發出正式報價求購左閘安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)，兩間球會隨即進行深入談判。據了解熱刺欣賞其經驗和領隊能力，而紅軍鑑於他為球會立下的汗馬功勞，會讓他選擇不作任何阻撓，消息人士指羅拔臣為尋求出場機會，願意轉投熱刺。

傳熱刺已向利物浦正式出價

英國多間傳媒周五傳出熱刺希望簽下利物浦左閘安德魯羅拔臣，認為他在利物浦的奪冠經歷可以幫助球隊，同時此子擁有豐富的英超和歐聯經驗，對球隊下半季衝擊這兩條戰線大有幫助。意大利轉會專家羅馬諾隨後透露，熱刺已經正式向紅軍送上報價，兩間球會已展開深入談判，進展理想。

羅拔臣為上陣機會願離隊

《衛報》就指利物浦鑑於羅拔臣效力球會9年立下不少汗馬功勞，加上其合約到今年夏天便屆滿，會尊重其決定，不會作出任何阻撓，唯一是希望他盡快決定，如果真的離隊，紅軍就會召回今季借用至羅馬的森美卡斯，作為正選左閘米路斯卻基斯的替補。而知情人士指羅拔臣為了在世界盃前有足夠的上陣時間保持狀態，對轉會熱刺持積極態度，並已告知利物浦自己的選擇。
 

