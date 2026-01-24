Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末睇波手冊｜曼城主場劍指直取狼隊振軍心 曼聯作客硬撼阿仙奴望延續好勢頭

足球世界
更新時間：09:00 2026-01-24 HKT
發佈時間：09:00 2026-01-24 HKT

本周歐賽結束後，周末重回各地聯賽，英超周六先有曼城主場迎戰狼隊，藍月目前各戰線近5戰只得2勝，更先後不敵曼聯和挪威球會波杜基林，急需一勝以振軍心，今場對敬陪末席的狼隊會是大好機會；周日尾場則有曼聯硬撼阿仙奴，上戰卡歷克接手首戰就大破曼城，今場對榜首的槍手能否再下一城延續氣勢亦令人期待。

夏蘭特陷入球荒 曼城劍指直取狼隊振軍心

位列積分榜次名的曼城近期表現平平，在聖誕快車期間三連和，痛失追近榜首阿仙奴的機會，之後雖在聯賽盃和足總盃穩陣過關，不料竟是惡夢的開始，上戰曼市打吡作客曼聯，遭紅魔以2:0擊敗，之後轉戰歐聯更大爆冷，被挪威球會波杜基林以3:1擊敗，大挫軍心。然而曼城的崩盤實際上早有預視，包括加華度爾和魯賓戴亞斯等多名要將傷出，排兵佈陣上困難重重，加上首席射手夏蘭特陷入球荒，近5戰只入1球，進攻火力出現重大缺失，今戰望能一挫狼隊一振士氣。

卡歷克接手曼聯連環硬仗 硬撼阿記以證能力

曼聯名宿卡歷克上戰對曼城正式接手執教紅魔，首戰對強敵藍月即以2:0告捷，獲勝除了因更換成更為適合曼聯的4-2-3-1陣式外，另外非洲兵麥比奧莫和阿密特迪亞路的歸隊亦相當重要，令曼聯的進攻火力大增，成上戰獲勝的主因之一，今戰再鬥強敵阿仙奴，卡歷克若能再下一城必定能更進一步坐穩帥位。

 

本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播

晚上10:30      德甲    拜仁慕尼黑 對 奧格斯堡    Now638台 

晚上11:00      英超    曼城 對 狼隊    Now621台

晚上11:00    英超    般尼 對 熱刺    Now622台

深夜1:30    英超    般尼茅夫 對 利物浦    Now621台

深夜1:30    德甲    柏林聯 對 多蒙特    Now638台 

深夜4:00    西甲    維拉利爾 對 皇家馬德里    Now632台 

周日

開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播

晚上9:00      西甲    馬德里體育會 對 馬略卡    Now632台

晚上10:00      英超    紐卡素 對 阿士東維拉    VIUTV 96台

晚上10:00      英超    水晶宮 對 車路士    Now622台

晚上11:15      西甲    巴塞隆拿 對 奧維多    Now632台

晚上11:00      英超    曼城 對 狼隊    Now621台

深夜0:30     英超    阿仙奴 對 曼聯    Now621台

深夜1:00     意甲    祖雲達斯 對 拿玻里    Now638台

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
15小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
影視圈
14小時前
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
4小時前
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
影視圈
18小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
2026-01-22 11:46 HKT
Alamy 示意圖
韓女聘私家偵探捉姦　夥女婿餐廳內斬斷丈夫生殖器沖馬桶
即時國際
2小時前