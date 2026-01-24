周末睇波手冊｜曼城主場劍指直取狼隊振軍心 曼聯作客硬撼阿仙奴望延續好勢頭

本周歐賽結束後，周末重回各地聯賽，英超周六先有曼城主場迎戰狼隊，藍月目前各戰線近5戰只得2勝，更先後不敵曼聯和挪威球會波杜基林，急需一勝以振軍心，今場對敬陪末席的狼隊會是大好機會；周日尾場則有曼聯硬撼阿仙奴，上戰卡歷克接手首戰就大破曼城，今場對榜首的槍手能否再下一城延續氣勢亦令人期待。

夏蘭特陷入球荒 曼城劍指直取狼隊振軍心

位列積分榜次名的曼城近期表現平平，在聖誕快車期間三連和，痛失追近榜首阿仙奴的機會，之後雖在聯賽盃和足總盃穩陣過關，不料竟是惡夢的開始，上戰曼市打吡作客曼聯，遭紅魔以2:0擊敗，之後轉戰歐聯更大爆冷，被挪威球會波杜基林以3:1擊敗，大挫軍心。然而曼城的崩盤實際上早有預視，包括加華度爾和魯賓戴亞斯等多名要將傷出，排兵佈陣上困難重重，加上首席射手夏蘭特陷入球荒，近5戰只入1球，進攻火力出現重大缺失，今戰望能一挫狼隊一振士氣。

卡歷克接手曼聯連環硬仗 硬撼阿記以證能力

曼聯名宿卡歷克上戰對曼城正式接手執教紅魔，首戰對強敵藍月即以2:0告捷，獲勝除了因更換成更為適合曼聯的4-2-3-1陣式外，另外非洲兵麥比奧莫和阿密特迪亞路的歸隊亦相當重要，令曼聯的進攻火力大增，成上戰獲勝的主因之一，今戰再鬥強敵阿仙奴，卡歷克若能再下一城必定能更進一步坐穩帥位。

本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上10:30 德甲 拜仁慕尼黑 對 奧格斯堡 Now638台

晚上11:00 英超 曼城 對 狼隊 Now621台

晚上11:00 英超 般尼 對 熱刺 Now622台

深夜1:30 英超 般尼茅夫 對 利物浦 Now621台

深夜1:30 德甲 柏林聯 對 多蒙特 Now638台

深夜4:00 西甲 維拉利爾 對 皇家馬德里 Now632台

周日

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上9:00 西甲 馬德里體育會 對 馬略卡 Now632台

晚上10:00 英超 紐卡素 對 阿士東維拉 VIUTV 96台

晚上10:00 英超 水晶宮 對 車路士 Now622台

晚上11:15 西甲 巴塞隆拿 對 奧維多 Now632台

晚上11:00 英超 曼城 對 狼隊 Now621台

深夜0:30 英超 阿仙奴 對 曼聯 Now621台

深夜1:00 意甲 祖雲達斯 對 拿玻里 Now638台