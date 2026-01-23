英超│譚美阿巴謙將重返英超 加盟阿士東維拉與艾馬利合作
更新時間：20:47 2026-01-23 HKT
發佈時間：20:47 2026-01-23 HKT
發佈時間：20:47 2026-01-23 HKT
英國《每日郵報》周五報導，目前被羅馬借予比錫達斯的英格蘭鋒將譚美阿巴謙(Tammy Abraham)，接近重返英超，預計日內加盟阿士東維拉，與主教練艾馬利合作。
維拉視譚美阿巴謙為頭號目標
譚美阿巴謙今季被意甲羅馬借予土超比錫達斯至季尾，26場各賽事收錄13球3助攻，出色表現獲維拉主帥艾馬利賞識。維拉早前放走鋒將當耶爾馬倫，艾馬利急切引入一名新中鋒，與奧利屈堅斯形成競爭，以及應付英超和歐霸兩條戰線，阿巴謙就成為其頭號目標。
阿巴謙曾效力維拉一季
交易最大障礙，是羅馬沒有提早終止借用合約的條款，維拉需直接與比錫達斯談判。雖然比錫達斯本身無意讓阿巴謙提早離開，但由於後者希望回歸英超，預計他們最終會放行，如無意外下周初就可以完成交易。28歲的譚美阿巴謙是車路士青訓產品，曾在2018至19球季以借用身份效力維拉一季，當時後者於英冠打滾，他全季各賽共入26球，翌季就獲藍獅重召，成為正選中鋒。
