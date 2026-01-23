英超│卡斯米路不會回歸巴甲 料轉戰美職 洛衫磯銀河成熱門去向
更新時間：18:02 2026-01-23 HKT
卡斯米路(Casrmiro)離開曼聯後，去向受到關注。據報這名33歲巴西老將並不熱衷回歸巴甲，想繼續外闖，手上有來自沙特阿拉伯、美國和歐洲球會的聘約。知情人士指此子最大機會登陸美職，在大西洋彼岸展開職業生涯下一站。
卡斯米路暫時無意回歸巴西
《天空體育》引述知情人士的消息，卡斯米路離開效力4年的曼聯後，並不想回歸祖國巴西，而是想繼續外闖，不是留在歐洲，就是到沙特掘金，或遠赴美國展開新生活。據悉他手頭上有多份來自沙特聯、美職和歐洲各地聯賽的騁約，紅魔多位內部人士認為卡斯米路的團隊應該接近與下一支新東家接近達成協議，所以提早在球季結束前4個月就公布約滿離隊的消息。
洛衫磯銀河機會最大
英國《每日郵報》指，卡斯米路最大機會登陸美職，洛衫磯銀河最有可能簽下他。事實上美職聯希望進一步提升聯賽的知名度和全球影響力，在西甲和英超打滾了13年的卡斯米路就是目標之一。
