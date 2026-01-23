歐霸｜韋特極刑宴客 森林54秒後失烏龍球 0：1不敵布拉加

諾定咸森林於歐霸力爭直接出線16強的希望，受到打擊。今晨他們作客布拉加，下半場54秒內，森林經歷了射失12碼和失烏龍球，最終以0：1告負。

兩軍上半場攻勢不算到肉，各有一次較接近的埋門。基比斯韋斯於9分鐘的罰球彎過人牆，但被布拉加門將漢尼錫（Lukas Hornicek）飛身撲出。37分鐘到布拉加的機會，加比利馬天尼斯（Gabri Martínez）接應右路傳中頭槌攻門，僅僅斜出。上半場兩軍踢成0：0。

布拉加門將撲出韋特12碼

下半場53分鐘，是今場的高潮所在。森林的上士麥艾迪於禁區內欲接應傳送時，疑被敵衛推跌博得12碼。但森林由基比斯韋特操刀，射門將的左下角，被漢尼錫捉到路撲出。森林於54秒後迎來第二個打擊，布拉加的列卡度賀達於右路傳中，逼得森林中場賴恩耶迪斯擺烏龍。

森林作客0：1不敵布拉加。美聯社

安達臣被逐。路透社

基比斯韋特極刑宴客。路透社

安達臣疑因鬧球證直紅被逐

客軍之後狂攻，但未能扳平之餘，更有艾利洛安達臣於94分鐘直接紅牌被逐。安達臣當時身邊沒有人，亦沒有爭搶皮球犯規，但慢鏡顯示他情緒激動地向球證說話後，轉身走開，球證吹停球賽並出示紅牌；背向球證的安達臣，轉向正面時才得知自己被逐，一臉錯愕。

布拉加沒有中目標攻門

森林的防線是役沒有目對任何中目標埋門，但最終因為烏龍球以0：1不敵布拉加。森林賽後以3勝2和2負得11分，跌落第16位，落後直接出線16強資格、第8位的貝迪斯3分；森林於聯賽階段最後一輪的對手是第7位的費倫斯華路士。布拉加則以5勝1和1負得16分，排在第5位。