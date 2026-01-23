歐霸｜維拉1球小勝費倫巴治 查頓辛祖一箭定江山

歐霸聯賽階段，阿士東維拉作客以1：0小勝土超球會費倫巴治，以6勝1負得18分，升上次席。

賽前維拉6戰得15分，為保前8名直接出線16強，今場繼續派遣強陣出戰。近期狀態大勇的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）、摩根羅渣士（Morgan Rogers）和貝安迪亞（Emiliano Buendía），皆以正選披甲。

辛祖連續8季於歐洲賽入球

上半場維拉佔盡優勢。開賽6分鐘，隊長泰朗明斯（Tyrone Mings）接應角球頭槌攻門，僅僅高出。25分鐘，客軍右路攻勢，馬迪卡殊（Matty Cash）右路突破傳中，今場任正選的查頓辛祖（Jason Sancho）在小禁區外無人看管下頂入，客軍領先1：0。辛祖亦成為繼哈利卡尼（Harry Kane）及菲爾科頓（Phil Foden），第3名連續8季都能在歐洲球會盃賽都取得入球的英格蘭球員。他在上半場後段再有機會，接應摩根羅渣士的傳送後起腳，但被費倫巴治守衛擋出。半場維拉領先1：0。

查頓辛祖一箭定江山。路透社

維拉作客以1：0擊敗費倫巴治。路透社

維拉全取3分後升上次席。路透社

下半場兩軍各有食「詐糊」

換邊後維拉繼續搶攻，66分鐘，屈堅斯於左路突破傳中，博得費倫巴治的約鍚克（İsmail Yüksek）「擺烏龍」，惟球證經VAR翻看後，指屈堅斯越位在先，入球無效。75分鐘，費倫巴治的艾杜高古（Kerem Aktürkoğlu）接應祖漢杜蘭（Jhon Durán）的傳送，連番起腳後入網，但後者同樣被指先越位，慘食「詐糊」。兩軍最後再無紀錄，維拉得以保持1：0勝果，全取3分。維拉賽後以6勝1和得18分，升上第2位。費倫巴治則以3勝2和2負得11分排第18位。