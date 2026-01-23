Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜熱刺再添傷兵 中場貝治華預計休戰至少3個月

足球世界
更新時間：05:43 2026-01-23 HKT
發佈時間：05:43 2026-01-23 HKT

熱刺在周中歐聯擊敗多蒙特，一洗頹風。可是又隨即傳來壞消息，中場貝治華（Lucas Bergvall）在歐聯中足踝受傷，或要至少長唞3個月。這令正陷入傷兵潮及英超排名中下游的熱刺，戰力進一步受到打擊。

貝治華預計會休戰3個月

熱刺正等待中場貝治華足踝傷勢的最終診斷報告，初步擔心這名19歲瑞典國腳或需休養長達3個月。貝治華是在周二對多蒙特的歐聯賽事中受傷，雖然一度嘗試堅持比賽，但最終無法繼續，在62分鐘被換出。倘若證實需要休養3個月，這對主教練湯馬士法蘭（Thomas Frank）而言無疑是沉重打擊；貝治華今季已為熱刺上陣 26 次，是球隊輪換的重要成員。

熱刺中場貝治華預計休養至少3個月。路透社
熱刺中場貝治華預計休養至少3個月。路透社
熱刺傷兵增至8人。路透社
熱刺傷兵增至8人。路透社

一隊傷兵增至8名

目前熱刺於英超排名第14位，兼且受嚴重的傷兵問題困擾。除了貝治華外，占士麥迪臣（James Maddison）、賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）、古度斯（Mohammed Kudus）、古路舒夫斯基（Dejan Kulusevski）及賓戴維斯（Ben Davies）均在長期傷兵名單中；前鋒李察利臣（Richarlison）及中場祖奧包連夏（Palhinha）最近分別因傷缺陣，令法蘭在調配人手上更捉襟見肘。

熱刺將在周六英超先造訪般尼，而下周中將作客面對法蘭克福，出戰歐聯聯賽階段最後一場比賽。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
23小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
16小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
17小時前
尖沙咀酒店謀殺及企圖自殺案 夫右頸刀傷致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕
突發
6小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
18小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
13小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
影視圈
8小時前
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
影視圈
12小時前