英超｜熱刺再添傷兵 中場貝治華預計休戰至少3個月

熱刺在周中歐聯擊敗多蒙特，一洗頹風。可是又隨即傳來壞消息，中場貝治華（Lucas Bergvall）在歐聯中足踝受傷，或要至少長唞3個月。這令正陷入傷兵潮及英超排名中下游的熱刺，戰力進一步受到打擊。

貝治華預計會休戰3個月

熱刺正等待中場貝治華足踝傷勢的最終診斷報告，初步擔心這名19歲瑞典國腳或需休養長達3個月。貝治華是在周二對多蒙特的歐聯賽事中受傷，雖然一度嘗試堅持比賽，但最終無法繼續，在62分鐘被換出。倘若證實需要休養3個月，這對主教練湯馬士法蘭（Thomas Frank）而言無疑是沉重打擊；貝治華今季已為熱刺上陣 26 次，是球隊輪換的重要成員。

熱刺中場貝治華預計休養至少3個月。路透社

熱刺傷兵增至8人。路透社

一隊傷兵增至8名

目前熱刺於英超排名第14位，兼且受嚴重的傷兵問題困擾。除了貝治華外，占士麥迪臣（James Maddison）、賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）、古度斯（Mohammed Kudus）、古路舒夫斯基（Dejan Kulusevski）及賓戴維斯（Ben Davies）均在長期傷兵名單中；前鋒李察利臣（Richarlison）及中場祖奧包連夏（Palhinha）最近分別因傷缺陣，令法蘭在調配人手上更捉襟見肘。

熱刺將在周六英超先造訪般尼，而下周中將作客面對法蘭克福，出戰歐聯聯賽階段最後一場比賽。