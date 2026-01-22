歐聯｜紐卡素3：0燕豪芬 客隊後防兩度「派膠」

紐卡素今晨於歐聯主場迎戰燕豪芬，把握對手後防兩度失誤，憑尤尼韋沙（Yoane Wissa）、安東尼哥頓（Anthony Gordon）各建一功，加上下半場哈維班尼斯（Harvey Barnes）錦上添花，以3：0大勝對手，贏出漂亮一仗。

紐卡素各項賽事近3場都未能在法定時間內勝出，今場歐聯迎戰荷蘭勁旅燕豪芬，意外地收起射手禾達美迪（Nick Woltemade），改由尤尼韋沙任正選，配合哈維班尼斯和安東尼哥頓攻堅。

紐卡素3：0燕豪芬。路透社

紐卡素暫列第7位。路透社

燕豪芬門將高華導致失球。路透社

燕豪芬門將、守將先後失誤

主隊甫開賽即採取主動，8分鐘，燕豪芬門將高華（Matej Kovar）失誤，祖連頓（Joelinton）推入禁區，再橫傳予韋沙射入，先開紀錄。戰至30分鐘，燕豪芬後防再一次「派膠」，後防加斯奧洛夫斯基（Yarek Gasiorowski）接應隊友橫傳時竟「漏油」，後上的韋沙搶到皮球後，再即傳予安東尼哥頓射入空門，紐卡素半場領先2：0。

「喜鵲」下場鬥巴黎聖日耳門

紐卡素在換邊後繼續狂攻，65分鐘，哈維班尼斯於前場接到皮球，再以速度壓過對方守衛射入，主隊遙遙領先至3：0。之後雙方再沒有增添紀錄，紐卡素在主場勝一場。紐卡素賽後以4勝1和2負得13分排第7，下場將會作客同得13分暫列第6、衛冕的巴黎聖日耳門，爭取以頭8名直接晉身16強；燕豪芬則以8分排22名。