歐聯｜車路士小勝帕福斯 卡些度一箭定江山

歐聯聯賽階段，車路士全場佔優下，最終憑卡些度（Moisés Caicedo）一箭定江山，以1：0小勝帕福斯。「藍戰士」全取3分，並升至積分榜第8名。

自新帥羅仙尼亞接手後（Liam Rosenior），車路士近3場1勝1和1負，成績不過不失。今場對陣塞浦路斯球會帕福斯，排出最強陣容出戰，列斯占士（Reece James）、安素費南迪斯（Enzo Fernández）、阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）及利安戴納（Liam Delap）均以正選披甲。

車路士甫開賽即搶攻，7分鐘，安素費南迪斯頭槌頂入，但球證判他犯規在先，入球無效。及後戰情較為沉悶，雖然車路士控球方面佔優，惟僅得卡些度的門前近射較有威脅。另一邊廂，客軍則有具威脅的反擊機會，積亞查查（Jajá）於左路吸大位起腳，省中列斯占士後再中柱，車仔逃過一劫。半場兩隊踢成0：0。

卡些度打破僵局

換邊後車路士繼續控制戰局，先有艾斯達華奧（Estêvão）接應班洛特巴迪亞舒尼（Benoît Badiashile）的後腳傳送後射門，被對方守衛擋出。戰至78分鐘，車路士終憑角球攻勢打破僵局。柏度尼圖（Pedro Neto）開出角球，帕福斯守衛先頂高，卡些度見狀衝頂入網，主隊領先1：0。最終車仔憑這個入球以1：0小勝帕福斯，以4勝1和2負得13升上第8名。但目前由第6至13位、共有8隊同得13分，「藍戰士」力爭直接出線16強的資格，下場對拿玻里不容有失之餘，還要爭取在得失球方面取得更多優勢。