轉會｜水晶宮鋒將桑馬迪達求離隊 阿仙奴小將尼華尼利外借馬賽

冬季轉會窗進入衝線階段，多支英超球隊都相當活躍。水晶宮前鋒桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）已正式提出離隊要求，而阿仙奴新星尼華尼利（Ethan Nwaneri）則確定轉戰法甲。

祖雲達斯、維拉有意收購馬迪達

水晶宮前鋒桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）已向球會表達離隊意願。這名28歲法國射手合約尚餘 18 個月，目前無意續約，據報祖雲達斯及阿士東維拉均對其感興趣，水晶宮的估價則約4000萬鎊。水晶宮領隊加拉斯拿早前承認，若收到合適報價會放行，但他同時對球會轉會策略表示不滿，認為倉卒賣走伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）及馬克古希（Marc Guehi），沒有補兵補充人員的計劃，認為被管理層「拋棄」，大大削弱了球隊競爭力。

桑馬迪達要求離隊。路透社

尼華尼利外借至馬賽。路透社

水晶宮勢再失主將。路透社

阿迪達改變主意 放走尼華尼利取經驗

另外，阿仙奴與馬賽達成協議，18 歲中場尼華尼利將以外借身份效力至季尾。今季「槍手」先後購入馬度基（Noni Madueke）及伊斯，令尼華尼利在極大的競爭之下，上陣機會受限。原本阿迪達計劃將他留在隊內，但考慮到外借法甲能獲得穩定上陣時間，對球員發展更佳，最終達成外借協議。至於今季加盟阿仙奴的伊斯，季初獲得重用，但近期漸漸失去上陣機會，他在過去6場英超有4場坐冷板，另外兩場則後備出場、共僅上陣23分鐘。