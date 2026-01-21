U23亞洲盃｜國足挫越南首闖決賽 主教練安東尼奧：戰術改變為勝負關鍵

國足小將刷新歷史停不了！這支U23國家隊在昨晚（20日）的U23亞洲盃4強賽事中以3：0技術性擊倒一向為亞洲區青年賽勁旅的越南隊，歷史性躋身這項賽事的決賽，將於香港時間24號晚大戰日本隊 。主教練安東尼奧賽後大讚己隊表現，並稱戰術改變和球員的努力不懈是今場勝仗的關鍵。

下半場發力三球破敵

上半場雙方0：0互交白卷。但換邊後風雲突變，國足於下半場由中堅彭嘯和前鋒向余望5分鐘內連入兩球，並於補時階段，由後備上陣的王鈺棟錦上添花，最終以3：0淘汰越南，將於1月24日晚上11時決賽大戰日本隊爭奪冠軍。

安東尼奧：慶祝勝利後會全力對戰日本

賽後主教練安東尼奧（Antonio Puche）被興奮的隊員拋向空中慶祝，賽後記者會上安東尼奧笑言：「他們太瘋狂了，當然我也享受此刻。但更重要的是，這場勝利對中國足球意義重大，中國足球需要這樣的時刻。」他強調勝利屬於整個團隊，「這樣的時刻對球員、教練團乃至中國足球都意義非凡，我們將繼續努力提升水平。」

團隊努力不懈創勝果 戰術改變是勝負手

他坦言這場大勝是團隊近50天不懈努力的成果。「我們分析了大量錄像，努力是成功的基礎。如果你想取得成就，就必須每天付出。」他特別指出，此役的戰術改變是勝負關鍵。「今天我們改變了戰術，要求球員將球控制在腳下進攻。我們踢了一場精彩的比賽，隊員注意力高度集中，完美執行了戰術。控球和爭奪第二落點是關鍵，這讓我們能掌控比賽並自信地進攻。」

展望與日本的巔峰對決，安東尼奧表示球隊會先享受勝利。「今天我們先慶祝。從明天開始，我們就會研究日本隊。他們是一支優秀的球隊，但我們會戰鬥到最後一刻。」