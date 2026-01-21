歐聯｜熱刺主場力克十人應戰多蒙特 法蘭克要飲紅酒慶祝

熱刺於周二的歐聯大打爭氣波，作客以2:0擊敗大半場十人應戰的多蒙特，而盛傳帥位危危乎的熱刺領隊湯馬士法蘭克（Thomas Frank）可以暫時鬆一口氣，賽後更豪言要飲兩大杯紅酒慶祝。

贏波下台壓力稍稍舒緩

賽前飽受壓力的法蘭克，今仗變陣出擊，效果立竿見影，基斯甸羅美路和蘇蘭基各建一功，助熱刺2:0淨勝上半場中段開始少打一人的多蒙特。法蘭克賽後如釋重負，他說：「今晚有必要喝兩大杯紅酒來慶祝。這是一場重要的勝利，尤其在上半場，球隊的表現非常出色。我看到球員們在場上努力奔跑，這是我們正在建立的良好團隊文化的健康跡象。」

法蘭克感謝球迷支持

儘管近期在聯賽表現不濟，甚至在上周末敗給韋斯咸後，被主場球迷報以噓聲及高唱「明早就炒掉你」，但法蘭克在今場勝仗後，特別感謝了球迷的支持。他說：「在上半場，你能感覺到這會是一個特別的歐洲之夜。球迷們的表現棒極了，他們完全在支持球隊。那種氣氛和能量，以及如何傳遞給球員，感覺非常奇妙。」

蘇蘭基：贏在團結

攻入關鍵一球的蘇蘭基指球隊上下團結一致是獲勝的關鍵：「當我們所有人，球員、職員、球迷團結在一起時，這就是關鍵。我們都知道球隊在英超的表現不夠好，希望這場勝利能給我們額外的動力，讓我們在聯賽中有所改善，並在歐聯繼續前進。」

熱刺賽後在歐聯分組賽中排名第四，下周若能作客擊敗法蘭克福，便可鎖定16強席位。但在此之前，他們將於本周末在英超作客般尼，法蘭克強調球隊需要將這股氣勢帶到聯賽中，並取得勝利。