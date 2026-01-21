歐聯｜加比爾捷西斯梅開二度灑英雄淚 阿仙奴率先晉級16強

阿仙奴前鋒「耶蘇」加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）在周二的歐聯分組賽中上演王者歸來！這位巴西射手在作客國際米蘭的關鍵戰役中梅開二度，幫助「兵工廠」以3:1力克對手，豪取歐聯七連勝，成為首支鎖定晉級16強的球隊。賽後，大傷初癒的耶蘇激動得「熱淚盈眶」，稱這是一個夢幻般的夜晚。

養傷11月 夢想成真

現年28歲的捷西斯，自去年因前十字韌帶重傷而缺陣長達11個月後，此役僅僅是他復出後的第三次正選上陣。經歷了漫長的康復期後，他在聖西路球場梅開二度，結束個人歐聯連續10場入球荒，亦是他自2023年11月29日6:0大勝朗斯之後，首次再於歐聯入波。他賽後興奮表示：「這是一個夢幻般的夜晚。我從小就夢想成為一名足球員，看過很多意甲比賽。能夠站在這座球場上，並且取得入球，我激動得熱淚盈眶，因為我一直夢想著來到這裏。」

球迷呼籲取代約基利斯擔正

自復出以來，捷西斯已展現出良好的競技狀態，上月在對陣阿士東維拉的比賽中亦曾攻入一記精彩入球。相較之下，球隊夏季簽入的新援約奧利斯（Viktor Gyokeres）則仍在努力尋找狀態和入球，因此兵工廠球迷一直呼籲讓捷西斯重回正選。

對此，捷西斯展現出成熟一面：「每個人都想正選上陣。但我是一個非常尊重團隊的人。我不再是個孩子了，我28歲，我懂足球。我很高興看到約基利斯後備上陣並取得入球。我自己能入球，他也入球，我為此感到非常高興。」

這場勝利不僅讓阿仙奴保持了今季歐聯的全勝紀錄，更創下了球會歷史性的歐聯七連勝，提早一輪篤定晉級16強。捷西斯強調：「我們必須繼續前進，因為周末還有另一場重要的比賽。」