歐聯｜夏蘭特承認表現不夠好 向前赴挪威觀戰的曼城球迷道歉
更新時間：11:58 2026-01-21 HKT
英超勁旅曼城近期頹勢未止，周三作客1:3不敵挪威球隊波杜基林特經歷二連敗，賽後陣中王牌射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）直言球隊表現「不夠好」，並向遠征的球迷公開致歉，形容是次落敗令人「尷尬」。
夏蘭特：我們是曼城，不能不贏
這場失利令曼城在過去七場各項賽事中僅獲兩勝，球隊狀態令人擔憂。夏蘭特賽後坦承表現不好：「我認為我們已盡力，但球隊就是缺少了某些東西。我與洛迪（Rodri）、雷恩達斯（Tijjani Reijnders）等經驗豐富的球員，需要承擔全部責任。我不想指責任何人，但我們必須負起更多責任，因為最終的結果就是不夠好。我們是曼城，我們不能這樣接連失利。這不應該發生。」
夏蘭特又主動向球迷道歉：「我沒有藉口，要為未能取得入球負全責。我唯一能做的，就是向每一位今天遠道而來的曼城支持者道歉，因為這實在太尷尬了。對方踢出了令人難以置信的足球，他們值得這場勝利。老實說，我不知道該說甚麼，對不起。」
哥迪奧拿嘆兵源不足
曼城繼上周六英超曼市打吡中作客淨吞曼聯兩蛋後，各項賽事連輸第二場，藍月領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）亦承認球隊正處於困難時期：「自新年以來，很多很多事情都對我們不利。我們感覺到許多細節都出了問題，必須努力改變。」
哥迪奧拿透露，此役有多達11名球員因傷病、停賽或資格問題而缺陣。儘管如此，他仍讚揚了在陣球員的鬥志：「考慮到我們人腳不整，球員們都很脆弱，就像上季某個時期一樣。但看看他們如何戰鬥，在十人應戰下，很多球員都挺身而出。」他強調自己並未低估對手，深知波杜基林特是一支優秀的隊伍。
