英超｜高斯杜拉斯補時倒掛入世界波 白禮頓1:1逼和般尼茅夫

足球世界
更新時間：12:20 2026-01-20 HKT
發佈時間：12:20 2026-01-20 HKT

周一英超白禮頓對般尼茅夫(布萊頓對伯恩茅斯)，客軍般尼茅夫憑一個12碼先開紀錄，而白禮頓憑前鋒高斯杜拉斯(Charalampos Kostoulas )補時「倒掛」射入世界波，以1:1逼和般尼茅夫搶回一分。白禮頓領隊靴斯拿賽後(Fabian Hurzeler )批評12碼是誤判，但承認球隊表現不夠好。

般尼茅夫12碼先開紀錄

主隊白禮頓甫開賽佔得主動權，多次外圍施射都甚具威脅，惟作客的般尼茅夫於32分鐘，藉一個問題12碼先開紀錄。當時般尼茅夫翼鋒艾迪利(Amine Adli)入楔於12碼附近與門將華布根(Bart Verbruggen)碰撞倒地，最初球證判艾迪利插水罰黃牌，但翻看VAR改判華布根踢跌艾迪利罰12碼。般尼茅夫由中場馬科斯達華尼亞射入12碼，半場領先1:0。

補時倒掛絕平

換邊後白禮頓傾巢反撲，但要到補時一分鐘，才由前鋒高斯杜拉斯於禁區內胸口控定皮球再施展倒掛，皮球於龍門右邊入網；主隊憑這個世界波1:1逼和般尼茅夫拾回一分。

高斯杜拉斯:我經常練倒掛

高斯杜拉斯賽後興奮表示：「對你來說，這是你第一次看到這種射門，路易斯（記者）在訓練中已經看過很多次了。我真的很喜歡這種進球方式，或者說，我喜歡嘗試這種進球方式。今天球進了。我很高興能進這個球。但對我們來說，結果本可以更好。我們需要這三分才能繼續努力，直到賽季結束。」
記者鄧克證實高斯杜拉斯經常練習這個動作：「我見過一些。訓練中表現更好。但這球太不可思議了。他是個天才，我想你們已經看到了他的一些閃光點，但他還有更大的潛力。」

靴斯拿不滿12碼判決

「對我來說，那不是點球，但我們必須接受人都會犯錯，」白禮頓領隊靴斯拿賽後批評球證的12碼判罰：「賽後很難和他們（球證）溝通。最終他們堅持判罰，我們也只能接受。我們被告知，禁區內的身體接觸並不總是意味著點球。但我們的表現不夠好，我們必須承擔責任，而不是去指責裁判。」

伊拉奧拿滿意球隊表現

般尼茅夫領隊伊拉奧拿Andoni Iraiola滿意賽果：「我們的防守做得非常好，但那是一個不可思議的進球，很難責怪任何人，足球對我們有點苛刻。這確實令人難以接受。」

