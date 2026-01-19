足球｜中超班霸上海海港官宣港腳安永佳加盟 前五豪門四隊已簽港將
發佈時間：15:05 2026-01-19 HKT
中超班霸上海海港今日正式官宣，港足代表安永佳加盟落實。至此，中超上季前五的豪門中，有四支豪強都有港腳加盟。
安永佳早前離開深圳新鵬城，其去向備受關注。期間甚至被拍到身穿海港戰袍現身，轉會傳聞不脛而走。海港今日終於落實，確認這名29歲港隊前鋒將於下季披上上海海港的紅衫，征戰中超。
上海海港在官方公告中寫道：「作為一名能力全面的前鋒，安永佳在前場即能夠作為支點為隊友創造機會，也能夠用衝擊力威脅對方球門。相信安永佳的到來能夠增加海港隊在進攻線上的選擇，為球隊的攻勢足球貢獻力量。」
隨著安永佳加盟，上季中超前五的球會中，已有四隊引入港將：除上海海港外，還包括上季中超亞軍上海申花的陳晉一，排第四北京國安的茹子楠，以及排第五山東泰山的李小恆。
