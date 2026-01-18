英超｜阿迪達怒轟VAR球證 斥「明顯十二碼」被無視

英超聯賽，榜首的阿仙奴作客與諾定咸森林互交白卷，期間出現一次極具爭議性的手球事件，領隊阿迪達（Mikel Arteta）賽後怒氣未消，炮轟球證及視像助理裁判（VAR）無視一次「明顯的十二碼」，並直斥官方解釋「並不正確」。

奧拉艾拿手球被指自然動作

事緣下半場，森林守將奧拉艾拿（Ola Aina）在己方禁區底線與對手護球時，皮球擊中其手臂。阿迪達賽後表示：「我們創造了四次黃金機會，加比爾·馬天尼利面對空門、迪格蘭賴斯門前錯失機會，還有奧迪加特和沙卡的頭槌。除此之外，禁區內還有一個非常明顯的十二碼被忽略了。我看了重播，那很明顯是一個蓄意用手解圍的動作，我不明白為何沒有判罰。」

阿迪達:球員手球意圖清楚

賽後英超賽事中心在社交媒體解釋，VAR認為皮球是先擊中艾拿的肩膊，而且其手臂處於自然位置。但阿迪達對此說法嗤之以鼻：「他們說得對，是先碰到肩膊，然後他再用手觸球。這個解釋根本不對。次序沒錯，但球員的意圖非常清晰。」

森林領隊戴治（Sean Dyche）則持相反意見，他甚至激動地表示如果這種球也要判手球，不如取消足球比賽。他續稱：「你不如去處理那些詐傷的球員吧，那才是新一代的『插水』。如果這種球也判手球，足球乾脆取消吧。」

兵工廠錯失拉開機會

這次失分令阿仙奴在榜首的領先優勢未能擴大至九分，目前僅以七分領先次席的曼城。周日阿士東維拉若能擊敗愛華頓，便可升上第二位，並將與阿仙奴的差距縮窄至四分。而森林取得寶貴一分後，領先護級對手韋斯咸五分。