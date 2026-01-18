Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲國家盃｜沙拿馬莫殊12碼宴客 埃及季軍戰12碼2:4負尼日利亞

足球世界
更新時間：14:42 2026-01-18 HKT
發佈時間：14:42 2026-01-18 HKT

非洲國家盃季軍戰，埃及與尼日利亞在法定時間90分鐘互無紀錄，最終透過互射十二碼分勝負。結果埃及兩大球星穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及馬莫殊（Omar Marmoush）雙雙射失，以2:4不敵尼日利亞，僅獲殿軍。

尼日利亞兩食詐胡

被視為奪冠熱門之一的埃及，在四強戰中被塞內加爾淘汰，今仗面對尼日利亞，埃及在形勢上亦處於下風。尼日利亞於38分鐘有一個頭槌入球，因前鋒安奴查(Paul Onuachu)於製造攻勢過程中犯規在先食「詐胡」。下半場初段，尼日利亞再有盧卡文(Ademola Lookman )的入球被判越位無效。

尼華巴尼兩救12碼

結果雙方法定90分鐘互交白卷，要以互射十二碼決勝，尼日利亞先射但被救出，為埃及帶來領先良機。然而為埃及射第一球的沙拿，其射門被對方門將尼華巴尼（Stanley Nwabali）撲出。雙方之後於第2、3輪均射入，12碼打成2:2。第4輪尼日利亞射入後，埃及的曼城前鋒馬莫殊射門又被尼華巴尼救出。埃及落後至2:3。而為尼日利亞射最後一輪的盧卡文射入，互射12碼4:2擊敗埃及，奪得今屆非洲國家盃季軍。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
影視圈
2小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
6小時前
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
01:34
渣打馬拉松2026︱田總：得獎名單暫無調亂號碼布情況 10名海外精英跑手獲金級成績
社會
2小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
01:04
渣打馬拉松2026︱累計59名跑手送院 兩危殆三嚴重
突發
1小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
2026-01-17 15:47 HKT
「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女
「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女
影視圈
7小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
2026-01-17 16:37 HKT
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
影視圈
2小時前
車cam直擊｜上水單車婦過馬路 遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕
00:17
車cam直擊｜上水單車婦過馬路 遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕
突發
3小時前