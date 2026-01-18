英超｜利物浦1：1般尼聯賽四連和 球迷狂噓史洛特表示理解

利物浦今晨於英超主場迎戰排第19位的般尼，只與對手各一言和。「紅軍」聯賽四連和，主場球迷賽後報以噓䡰，對此領隊史洛特表示理解，並說：「我與球員和球迷一樣沮喪。」

蘇保斯拉爾極刑宴客

利物浦3分鐘便有黃金機會，米路斯卻基斯與蘇保斯拉爾撞牆後於左路傳中，但被盧卡斯皮利斯於中路先解圍，否則皮球漏到遠柱已有利物浦球員接應。「紅軍」於31分鐘憑加普博得12碼，但蘇保斯拉爾操刀宴客，他勁射中楣彈出。主隊仍憑域斯於42分鐘打開紀錄，他巧妙地射近柱死角入網。利物浦領先1：0完半場。

加普射門被護空門

紅軍下半場有拉開比數的機會，56分鐘域斯於左路扭過敵衛落底線後傳中，但加普的射門被巴斯咸菲利斯護空門。般尼更在65分鐘扳平，馬卡斯艾活士起左腳射破利物浦門將艾利臣比卡的十指關。利物浦末段狂攻，包括81分鐘居迪斯鍾斯起腳，門前的艾基迪基伸盡腳亦未能觸球，皮球最終略門而過。

史洛特理解球迷不滿。路透社

馬卡斯艾活士為般尼扳平。路透社

蘇保斯拉爾上半場12碼宴客。路透社

續排第4位 領先第5曼聯1分

最終利物浦以1：1賽和般尼，聯賽四連和，賽後以10勝6和6負得36分續排第4位，但只領先第5位的曼聯1分。般尼則以3勝5和14負14分排在第19位，距離護級安全區、第17位的諾定咸森林差8分。

史洛特：與球迷一樣沮喪

完場一刻，晏菲路球迷報以噓聲。領隊史洛特賽後表示與球迷一樣沮喪：「在足球裏，一隊能夠只得兩個機會便入1球，另一隊則有多次機會卻只入1球。我們就此取得今天的結果。在我腦海裏這不只是噓聲，還有沮喪。我們是利物浦，面對的是般尼，今天對方的防守出色值得讚許。但若然我們作為利物浦，只能賽和般尼卻不感到失望，這就完全是錯誤。我與球員和球迷一樣沮喪。我們可以話己隊12場不敗，但我們的標準更高。贏出每仗才是我們的標準。」