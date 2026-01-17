U23亞洲盃｜國足小將再創歷史 互射十二碼淘汰烏茲別克歷史性闖4強

國家隊小將再創歷史，乘著首次晉身亞洲盃淘汰賽的氣勢，在周六的沙特阿拉伯U23亞洲盃8強賽事中，縱使中國U23代表隊在全場處於劣勢下，憑藉門將李昊的「神級」發揮，在法定時間及加時賽力保0:0不失，最終在互射十二碼階段以4:2擊敗烏茲別克，歷史性首次殺入賽事四強。

頂住烏茲別克圍攻 「神龍」李昊力挽狂瀾

這場8強賽一如賽前所料，戰況呈現一面倒。烏茲別克自開賽便發動猛烈攻勢，頻頻考驗中國隊防線。早段已逼使現效力青島西海岸的21歲門將李昊作出多次關鍵撲救，更要靠門楣幫忙擋出烏茲別克一次「省中人」的射門才得以保住清白之身。

面對對手的圍攻，中國隊被迫全軍退守，前鋒王鈺棟和拜合拉木在前場孤立無援，鮮有進攻機會。半場結束前，李昊再次作出「神救」，為國足力保不失。

加時互交白卷 互射12碼定生死

換邊後形勢未變，雖然中國隊曾有一次拜合拉木接應楊希傳中後的倒掛攻門斜出，但大部分時間仍由烏茲別克主導。李昊下半場繼續表現神勇，高飛低撲，連番擋出對方的射門，最終雙方在法定時間及30分鐘加時後始終無法打破僵局，比賽進入殘酷的互射十二碼階段。

在互射十二碼中，雙方前幾輪各有命中，中國隊一度領先3:2。隨後雖然楊皓宇在第4輪宴客，但烏茲別克在同一輪的射門被今場比賽「上曬身」的李昊撲出。最後一輪，王博豪頂住壓力射入致勝一球，助中國隊以總比數4:2氣走強敵。

這是中國隊歷史上首次晉級U23亞洲盃準決賽，他們將於周二（20日）與越南隊爭奪決賽席位。



