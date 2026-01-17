Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超聯｜巴科爾3個半月後再建功即獻帽子戲法 直言感受到同隊友愈嚟愈夾

足球世界
更新時間：20:44 2026-01-17 HKT
理文今日作客對上次名的大埔，最終以5:3擊敗主隊，陣中射手巴科爾不但25秒極都速建功外，更上演帽子戲法助球隊全取3分升上次名，賽後他表示感受到與隊友愈來愈密契，更表示對於久久未能破網今場的表現令他鬆了一口氣。

巴科爾今戰大演帽子戲法。攝影：魏國謙
巴科爾陷三個半月入球荒 今場大演帽子戲法後感鬆一口氣

理文前鋒巴科爾今場連中三元，助力球隊以5:3鎖定勝局，賽後他直言：「我好開心今日可以用入球幫助到球隊，因為大家都知道，作為一名前鋒即使每場踢得好，但沒有入球感覺都好不一樣，作為一名前鋒就是用入球來幫助球隊，所以我真的好高興可以用3球幫助球隊。」被問到根據今場結果是否反映出與隊友愈來愈有默契時，巴科爾也表示贊同，他說：「我們一起訓練了五個月，亦訓練了很多，他們也開始了解我的踢法，雖然有時候可能出現一些困難，但今日可以看到他們一直想辦法傳波給我攻門，希望我們可以保持下去，變得更默契贏更多比賽。」

巴科爾榮獲本場最佳球員。攝影：魏國謙
巴科爾今季從東方轉投理文，但最近陷入球荒，上次入波已是去年9月27日同樣對大埔的高級組銀牌，已有接近3個半月未有入球，對於上2季表現出色，但今年開李陷入低潮，被問到今場入三球後會否舒緩到壓力時，巴科爾則直言對他而言不是壓力，反而像鬆一口氣一樣，他補充說：「對我而言能夠踢波是我的榮幸，因此我從來不會感受到壓力，我一直都盡力而為，所以正如我提到好高興今日可以為球隊入波，助球隊全取3分之餘兼擊敗強敵大埔。」

 

記者/攝影:魏國謙

