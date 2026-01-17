Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超聯｜巴科爾25秒極速建功兼戴帽 理文作客5:3挫大埔反超至次名

足球世界
更新時間：18:39 2026-01-17 HKT
發佈時間：18:39 2026-01-17 HKT

港超聯昨日上演積分榜次名大戰，由次名的大埔主場對上僅落後2分的理文，最終理文憑着巴科爾開波不足25秒即建功，更大演帽子戲法，助力理文以5:3擊敗大埔1分力壓大埔上次名。

巴科爾25秒極速建功 兼演帽子戲法助理文5:3挫大埔

周六大埔主場迎戰理文力保次名之位，但開波不足25秒理文直接快攻，由劉家喬邊路傳中，巴科爾門前撞射破網極速打開記錄，之後25分鐘再有巴科爾接應立花稜也直傳再破網，理文以2:0返回更衣室。

易邊後客隊氣勢不減，49分鐘哥達在顏卓彬嚴防下起腳彈出，巴科爾立即入攝射成3:0，兼完成帽子戲法。隨後55分鐘米基爾捉到大埔解圍不遠機會，上前起腳再得手，將比數拉開至4:0，雖隨後大埔有陳肇鈞接應帕特華維迪角球頂入，之後再因伊高沙托尼禁區內遭艾華頓推跌駁得12碼，由帕特華維迪操刀建功，但主隊隨後因大囍踢中巴科爾頭部領紅下踢少一個，客隊在補時更有艾華頓操刀12碼破網，將比數打成5:2，大埔雖最後階段雖有保連奴頂入但為時已晚，最終大埔以3:5落敗被理文反超跌到第3。

 

記者/攝影:魏國謙

