法甲｜迪比利梅開二度PSG大勝里爾 安歷基要求迪比利加強防守

周五法甲聯賽，巴黎聖日耳門（PSG）憑藉翼鋒奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）梅開二度，於主場以3:0輕取里爾。惟PSG教練安歷基仍不滿迪比利表現，要求後者加強防守。

迪比利今仗狀態大勇，開賽僅13分鐘便離門20碼外以一記精彩的遠射入網，為球隊先開紀錄。換邊後，這名法國射手又於64分鐘，於禁區內以一記巧妙的的笠射，再度攻破里爾大門，將比數改寫成2:0。補時階段，後備上陣的巴特利巴高拿（Bradley Barcola）把握對方後防混亂，輕鬆射入，為PSG鎖定3:0勝局。

安歷基要求迪比利加強防守

雖然迪比利今季受傷患困擾，但今仗表現光芒四射，然而主帥安歷基（Luis Enrique）賽後對他仍有更高要求：「雖然人人都會說迪比利是最佳球員，但在我看來並非如此。我們仍需要看見他在防守上付出更多。」安歷基強調：「像他這樣的球員，必須具備防守意識。他上季已證明了這一點，今季需要繼續保持。」

全取三分後，PSG以兩分優勢壓過朗斯，暫列聯賽榜首。不過，只要朗斯周六擊敗歐塞爾，便可再次反超PSG，重奪榜首之位。